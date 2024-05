Demonstrációvá alakult a munka ünnepi felvonulás világszerte + videó

Megosztás itt:

Biztonsági okokból rendőrsorfallal zárták el a török nagyváros központjában található Taksim teret és a térre vezető útvonalat a rendőrök. A tüntetők a jóváhagyott útvonalat elhagyva megpróbáltak bejutni a térre és dulakodni kezdtek a rendőrökkel, akik könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatták fel a május elsejei felvonulást.

Tüntetők vonultak az utcára Madridban is, hogy kedvezőbb munkafeltételeket követeljenek.

Több ezer ember gyűlt össze szerdán Párizsban is. Az idei demonstrációnak külön jelentőséget adott, hogy hamarosan olimpiát rendeznek a francia fővárosban.

Újabb tüntetések és sztrájkok kezdődtek Athénban is. A 24 órás munkabeszüntetéshez csatlakoztak a közlekedési dolgozók is, így a kikötőkből nem indultak hajók, továbbá leállt a busz-és metróforgalom is. A munkabérek emelése mellett sokan a gázai háború végét is követelték.