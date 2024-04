Háború Ukrajnában és Izraelben: Nagy összeg az amerikai segély, de nem elég a győzelemhez + videó

Megosztás itt:

Az amerikai segélycsomaggal kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton, az OGA szakmai igazgatója beszélt.

„Azok a szállítmányok, melyek most indultak útnak jellemzően Európából mennek Ukrajnába. Jellemzően az Egyesült Államok európai raktáraiból, elsősorban Németországból. Egy része már meg is érkezett. Bizonyos lőszerek, eszközök már megérkeztek, mások még úton vannak. Nem arra lesz elég, mint amire bizonyos elemzők ezt beállítják. Amikor megszavazták ezt a 61 milliárd dollár segítséget, akkor a szenátusban a demokrata házelnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok megtette, amit kellett, most már Ukrajnán a sor, hogy megnyerjék ezzel a segítséggel a háborút. Ez egy nagy összeg, de arra nem elég, hogy Ukrajna megnyerje a háborút. Arra elég, hogy stabilizálja a frontot.” – fogalmazott az OGA szakmai igazgatója, Bendarzsevszkij Anton.

Trump üzent a CPAC-en: Alig várom, hogy újra együtt dolgozhassak Orbánnal

„Nagyon rövid beszéd volt, de hihetetlenül fontos. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat. Nagyon drukkolunk Trump elnök úrnak, hogy ő legyen a 47. elnök is. „ -mondta Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhely vezetője.