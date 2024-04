Sajtóklub: Magyar Péter is belegabalyodott a Bajnai-féle Datadat hálójába + videó

Sajtóklub - „Brüsszel a tűzzel játszik, amit csinál, az maga az istenkísértés” + videó

Álszent érveléssel tiltották be Brüsszelben a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát, ezért többek közt a szabadság megvédését is célul tűzte ki a Fidesz kampánynyitó rendezvényén Orbán Viktor. Erről a témáról is elmondták véleményüket a Sajtóklub vendégei: Bencsik András, Gajdics Ottó, Huth Gergely és Szabó László.