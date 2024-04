Radar – Világsztárokat és magyar szurkolók százait várják a 2024-es Tour de Hongriera + videó

Megosztás itt:

Május 8-án rajtol majd el a Nagykunság fővárosábúl a 45. Tour de Hongrie mezőnye, majd a Tisza-tó és a Hortobágy megkerülésével érkeznek majd meg Hajduszoboszlóra, ahol három kört is fognak tenni, előtte viszont három gyorsasági hajrá is színesíti majd a mezőnyt. A 2024-es Tour de Hongrie-ra rengetek kerékpáros legenda érkezik Magyarországra.

Az egy külön extra és egy külön csoda, hogy az eddigi világsztárok mellett most kerékpáros legendák ha lehet még fokozni, érkeznek a versenyünkre, hiszen Peter Sagan háromszoros világbajnok is itt lesz a mezőnybe és Mark Cavendish is akiről ha csak azt lehet mondani, hogy 34 szakaszgyőzelme van a Tour de Fransce-on akkor sokat elárultunk az ő fantasztikus képességeiről.

Nagyon különleges lesz az idei év, mert a Tour de Hongrie olyan magason jegyzett esemény lett a naptárban, hogy csak profi, worldtour és pro teamek jelentkezhetnek. Emellett két szabad kártya van fenntartva a kontinentális csapatoknak, amibe többnyire magyarok versenyeznek. Ahogy látható a Karcag Cycling Team versenyzői nagyon elhivatottak, hiszen még ebben hideg, esős időben is gyűjtik a kilométereket.

Az idei Tour de Hongrie-ra is rengetek szurkolót várnak a verseny szervezői, de most már talán azon is elgondolkozhatunk, hogy a nézők vagy a versenyzők várják jobban a magyar körversenyt.