A nyugati partnerek már átadtak olyan fegyvereket Ukrajnának, amelyek esetében nem korlátozták az Oroszország területe elleni csapásokat – jelentette ki szerdán Baiba Braže lett külügyminiszter a Jevropejszka Pravda hírportálnak adott interjújában, számolt be az rbc.ua hírportál.

„Az orosz területek elleni mélységi csapásmérések estében itt is látjuk, hogy hogyan kulminálódott a helyzet a háború előremenetelével. Az elején, amikor csak az első nyugati eszközök jöttek be, akkor kategorikusan mindenki tiltakozott, hogy „nem, nem fogjuk az orosz területeket lőni, nem adjuk meg az engedélyeket”. Amikor az F16-osokat is beígérték is az volt a hivatalos narratíva, hogy ezeket nem lehet Oroszország nemzetközileg elismert határai mögötti csapásmérésekre használni. ez a hivatalos narratíva. Gyakorlat pedig azt mutatja, hogy ez nem érdekel senkit.”

- fogalmazott Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a moszkvater.com állandó szerzője.

Olajat találtak Magyarországon Tura mellett

Kőolajat találtak Tura közelében, amely naponta körülbelül 1000 hordót ad. A Mol számára ez napi 500 hordót jelent, ami a csoport 2023-as átlagos napi kőolajtermelésének körülbelül 1 százaléka. A kutat tavaly nyáron kezdték fúrni, és 2100 méter mélyen bukkantak az olajkészletre.

„Minden kitermelési lehetőségre szüksége van Magyarországnak, hogy csökkentse a kőolaj függőségét. Ez a Tura melletti, D3-as kút most áll termelésbe. Az a földtani mező, amiről szó van, az valójában ismert. Egy ideje folynak ott nem csak próba feltárások, van ténylegesen termelő kút is.”

-mondta Tóth Máté, energiajogász.