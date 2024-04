Már a hajós forgalmat is ritkítaná a főpolgármester + videó

Megosztás itt:

Négyezren vettek rész a mai békés tiltakozáson amit a Magyar hajózási országos szövetség és a személyi hajósok szövetsége szervezett. Így tiltakozva a Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett Duna-parti Építési Szabályzat módosítása ellen.

Tóth Mihály hangsúlyozta, hogy

ez lépés magasabb légszennyezéssel és nagyon komoly közlekedés biztonsági kockázattal is járhat.

Illetve azt is kérte, hogy ezt a módosítást ne szavazzák meg. A Magyar Hajózási Országos Szövetség szóvivője azt is elmondta, hogy a főpolgármesterrel az érdemi egyeztetés elmaradt és még a javaslataikat is lesöpörték az asztalról.

Hozzátette:

százezreknek a munkáját veszélyezteti az, ha a főváros ezt a turisztikai értékét elveszíti.

Szerinte nem kevesebb, inkább több kikötőre lenne szükség, jelenleg ugyanis évente csak a szállodahajókkal félmillió ember érkezik, és összesen négymillióan nézik meg hajókról Budapestet.