Deutsch Tamás: Lassan mondom, hogy mindenki megértse még Brüsszelben is, no war + videó

Mesterkedjenek bárhogyan is Brüsszelben, nem hagyjuk magunkat belerángatni a háborúba. Ennyi - tette hozzá.

A közzétett videóban Deutsch Tamás felidézte a péntek délután a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampánynyitó rendezvényén elhagzott legerősebb mondatait.

Kitért a héten Brüsszelben zajlott eseményekre és azt mondta: olyat, ami pár napja történt, csak a bolsevik diktatúrák, a kommunisták csináltak. Egy konzervatív rendezvényt, egy békés, tisztességes konferenciát akartak betiltani erőszakkal, jogtipró módon.

Most már a vak is láthatja: Brüsszel lett az új Moszkva. És persze az is nyilvánvaló, hogy miért akarták betiltani a konferenciánkat, miért akarják a szabadságunkat korlátozni. Azért, amiről azon a konferencián beszélni akartunk. Azért, mert mi a békéről beszélünk, békét akarunk, azonnali fegyverszünetet és béketárgyalásokat. Ők meg kizárólag a háborúról akarnak beszélni, mert háborút akarnak, akár világháborút is.