Bayer Zsolt elküldte a francia elnököt, mégpedig Ukrajnáig

Bayer Zsolt többek között így fogalmazott cikkében:

"Ülök a teraszon, szemben az Etna, ragyog a nap. Megnyitom a híreket, és tönkre is teszek mindent. Olvasom: „Francia elnök: szárazföldi csapatokat kell küldeniük az európaiaknak az ukrán háborús zónába – Ha ma nem vállalunk katonai konfliktust az oroszokkal, akkor az oroszok megtámadhatják a lengyeleket, litvánokat, másokat is – jelentette ki Emmanuel Macron.” Remek. De lássuk csak, mi is az a szappanos doboz vagy buditető, ahonnét Macron beszél!"

A publicista egy hosszabb okfejtés után így folytatta: " ... [Macron] hazudik. Mindenben és mindenről. Az európai érdekekről éppúgy, mint az oroszokról. S ha amúgy az fáj neki, hogy az afrikaiak kezdik unni ezt az egészet, és a Wagner-csoport mozgolódik Afrikában, akkor tehet egy szívességet, elnök úr. S csak ismételni tudom önmagam: menjen az elnök úr harcolni maga Ukrajnába. Jegyzem meg továbbá, hogy én ma már egyetlen olyan embert sem engednék magas döntéshozatali pozícióba, akinek nincs gyereke.

Ugyanis a legutolsó kapcsolódási pontunk az örökkévalósággal és a jövővel – Istent megöltük, ugye – a gyerekünk maradt. Akinek nincs, végképp bezárta magát a pillanatba, s az ilyennek tényleg semmi sem drága. Az ilyen könnyedén vágja magát heroikus pózba, hogy elküldje a mások gyerekeit meghalni a semmiért. Évi ötszázmilliárd Afrikából elrabolt dollárért…"

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet