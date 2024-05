Radar – Az erő legyen velünk a magyar Star Wars napon is + videó

Megosztás itt:

Erdei Zsuzsanna, kommunikációs munkatárs, Travelling Galaxy: "A May, mint május, és a The Force The Force-ra átvariálva a negyedik számot jelenti angolul, és innen indult el a fanok által, hogy elkezdték ünnepelni a május 4-ét, mint Star Warsnak, Star Wars maratonokat tartanak, beöltöznek, felvonulásokat tartanak, és egyszerűen így alakult ki a Star Wars közösségen belül, hogy egy Star Wars-napot tartsanak így negyedikén. Egy küldetéssel várjuk a látogatóinkat, aminek egyébként az érdekessége, hogy Stohl András narrálja, mint Luke Skywalker magyar hangja."

A kiállítás több mint kétszáz makettet, modellt és életnagyságú bábut mutat be. Az igazi fanatikusok pedig a Star Wars ikonikus helyszínein sefliket készíthetnek.