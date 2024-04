Megosztás itt:

A téli és kora tavaszi időszak alatt karbantartási munkálatokat végeztek, de alkatrészellátási, valamint gyártási gondok miatt március eleje helyett, csak április 27-től utazhatunk rajta

A mostani leállás alatt elvégezték a szokásos tavaszi karbantartást is. A BKV azt közölte, hogy változtak a jegytípusok, a felnőttjegy esetében az ár is, továbbá a csoportkedvezmények is kiegészítésre kerültek.