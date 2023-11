Varga Mihály: Mindenképpen megemeljük januártól a pedagógusok bérét + videó

Megosztás itt:

A költségvetés stabil, továbbra is biztosítja a nyugdíjak értékének megőrzését, a családtámogatások és a rezsivédelem fenntartását – hangsúlyozta a pénzügyminiszter az Országgyűlés költségvetési bizottsága ülésén.

"A költségvetés a terveknek megfelelően biztosítja a forrásokat az idei évi béremelésekre is. A nyugdíjasok védelme érdekében továbbra is elkötelezett a kormány, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek az inflációt követő nyugdíjemelést biztosítják, valamint a 2022-ben visszaállított 13. havi nyugdíjat is biztosítjuk.”

Varga Mihály továbbá úgy fogalmazott: akár érkeznek az uniós támogatások, akár nem, januártól 10 százalékkal emeli a kormány a pedagógusok bérét.

"Stabil a munkaerőpiac, tovább nőt a foglalkoztatás 4 millió 257 ezren dolgoznak a KSH adatai szerint októberben, ez egy nagyon kedvező adat.”

A miniszter hozzátette: töretlen a magyar gazdaság iránti befektetői bizalom, a hitelminősítők szerint pedig - az energiaválság, a háború, a pandémia és a szankciók ellenére - tartotta a stabil pozíciót az ország.

Az LMP-s Csárdi Antal pedig a Budapest Airport visszavásárlását rótta fel:

"Mennyire gondolja miniszter úr felelős döntésnek, hogy ezer milliárdokért a magyar állam repülőteret vásároljon?"

Varga Mihály válaszában elmondta: a Budapest Airport visszavásárlása stratégiai kérdés, erre - ha létrejön a tranzakció - a fedezetet biztosítani fogják.