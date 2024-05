Magyarország 20 éve tagja az Európai Uniónak + videó

Megosztás itt:

Schmidt Mária, főigazgató, XXI. Század Intézet: "Az erkölcsi elbizonytalanodás, és a tisztelet hiánya együtt nagyon súlyos, nagyon súlyos rendszerproblémákat sejtet fel."

Ezek meghatározó okai az Európai Uniós vitáknak, amiről Schmidt Mária a XXI. Század Intézet főigazgatója beszélt. A súlyos Európai problémák mellett beszámolt arról, hogy 2024-ben a világ számos országában tartanak választásokat, ezért ez az év a demokrácia éve lehetne.

Schmidt Mária, főigazgató, XXI. Század Intézet: Fontos lenne, hogy kihasználjuk ezt a választási évet, ezt a választási ciklust arra, hogy fontos dolgainkról beszéljünk, és elkezdjen végre mindenki a közös dolgainknak a megvitatására koncentrálni, mert vita nélkül, eszmecsere nélkül, őszinte párbeszéd nélkül nem fog menni."

Schmidt Mária szerint számtalan kérdést kellene megvitatni az Európai Unióban az orosz–ukrán háború, a migráció, a gazdaság, valamint az Egyesült Államok, Európa és Kína viszonya kapcsán.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter: "Az elmúlt öt évet nem tudom máshogy értékelni, csak úgy, hogy az Európai Unió ezeken a területeken kudarcot vallott."

Két okból volt kudarc az Európai Unió elmúlt öt éve. Jól működő rendszerben rossz döntések születtek, illetve az alapvető strukturális problémák okozták – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János - európai uniós ügyekért felelős miniszter: "Kudarcot vallott a béke és biztonság megvalósítása területén, ami egyébként az európai integrációnak elsődleges célkitűzése lett volna, kudarcot vallott a versenyképesség területén, az Európai Unió versenyképességének a csökkenése nem lassult le, nem sikerült ezt a folyamatot visszafordítanunk, kudarcot vallott a migráció területén, a migrációs válságot nem sikerült kezelni."

Bóka János hozzátette: két feladata lesz a soros elnökségnek: a választások utáni intézményi átmenet menedzselése, valamint az EU működésének biztosítása az átmeneti időszakban.

A konferencián kiemelték: Európában válságban van az identitás, a kultúra, és a gazdaság. Ha ez nem változik, akkor a legnagyobb krízissel néz szembe Európa, ezt Deutsch Tamás a Fidesz EP- listavezetője is megerősítette.

Deutsch Tamás - EP-képviselő, FIDESZ: "Európa legyen hatalmi Európa helyett újra az egyenrangú és egyenjogú országok együttműködésének Európája, hogy ne mondjam a nemzetek Európája, szóval ,,no" vagy ,,never more empire". Európa maradjon európai, mint ahogy hagyják meg, hogy Magyarország had maradjon meg Magyarország, szóval védjük már meg az európai életformánkat."

Deutsch Tamás hozzátette: Európa legyen szabad, Magyarország egy szabad Európához csatlakozott, emiatt kell megőrizni a magyar szabadságot, néha európai támadásokkal szemben.