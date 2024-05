Cseh Katalin alaposan belezavarodott a mondanivalójába + videó

Megosztás itt:

Amikor Cseh Katalint kérdezte erről a Magyar Nemzet, a képviselő belezavarodott a mondanivalójába. A Fidesz EP-listavezetője szerint Cseh Katalin a magyar Eva Kaili.

Büszke vagyok arra, hogy ezek a fejlesztések már most megvalósulófélben vannak számos kerületben és számos budapesti városban és ööö…számos… ezt fogják bevágni, ugye hogy ezt fogják bevágni?

– így zavarodott bele Cseh Katalin saját mondandójába, amikor a Magyar Nemzet arról kérdezte, nem érzik-e visszásnak, hogy az uniós források visszatartásáért kampányolnak.

A Momentum ugyanis büszkén kampányol azzal, hogy sokat lobbiztak azért, hogy – legalábbis állításuk szerint – az uniós források a megfelelő helyekre kerüljenek. A Momentum EP-képviselője egyébként meg is erősítette a Magyar Nemzetnek, nagyon büszke arra, hogy állítása szerint elérték, hogy uniós források a kormányt megkerülve jutnak el bizonyos helyekre.

Ez azért is érdekes, mert a Momentum elfelejtette megemlíteni, hogy a közelmúltban több helyszínen is házkutatást tartott a Cseh Katalin nevéhez köthető uniós botránnyal összefüggésben a hatóság. Az ügyben a NAV költségvetési csalás gyanújával nyomoz és az elmúlt években már két gyanúsítottat is kihallgattak.

Mint emlékezetes, a botrány még 2021 nyarán robbant ki, az Anonymus álarcos alak leleplező anyagai után. A nyilvános adatok alapján arra lehetett következtetni, hogy a Cseh Katalinék családi vállalkozásához köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak és nyertek el 4,8 milliárd forintot. A nyomozók megállapították, a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre. Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, de párszor egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.

