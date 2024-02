Mitykó Veronika nyolcadik lett Szófiában

Megosztás itt:

A 23 éves békéscsabai emelő a kontinensviadal honlapjának eredményközlője szerint a hétfői versenynapon szakításban - alig egy kilóval országos csúcsa alatt - 101 kilón kezdett, ám kétszer is rontott. Végül harmadikra, immár a tavaly decemberben felállított magyar rekordjával azonos 102 kilogrammon sikeres gyakorlatot mutatott be, így versenyben maradt, a fogásnemi sorrendben pedig hetedik helyen zárt. Lökésben Bökfi János tanítványa a 112 és a 116 után a 118 kilóval is elbánt, így ebben a fogásnemben 12., összetettben pedig 220 kilogrammal nyolcadik lett.

A kontinensviadal keddi zárónapján Nagy Péter (+109 kg) versenyez a bolgár fővárosban.

Fotó: MTI