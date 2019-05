Trump elítélte a közösségi médiát, miután a Facebook kitiltott több embert

Az európai emberek számára az európai parlamenti választás arról szól, lesz-e egyáltalán európai jövő - jelentette ki az Országgyűlés elnöke Mezőtúron. Kövér László kiemelte: az európai emberek szempontjából a voksolás valódi tétje a kontinens és benne Magyarország jövője. A Fidesz azt szeretné, ha minél több emberhez eljutna az üzenet, hogy Brüsszel bevándorláspárti politikáját meg kell állítani, mert az illegális migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs kijelentette: elég abból, hogy Brüsszel a migráción keresztül a terrorizmust is pénzeli, a Fidesz ezért egy kampányvideót indít, amelyben erre hívják fel a figyelmet. A rövidfilmben Hassan F. ügyét mutatják be. Amíg Karácsony Gergely, Zugló polgármestere nem tesz rendet a kerületében, addig a Fidesz-KDNP budapesti polgármesterei nem fogadják őt - reagált a Fidesz arra, hogy az MSZP és a Párbeszéd közös főpolgármesterjelöltje „kerületjárásba” kezdett. Az MSZP programot dolgoz ki a magyarországi orosz befolyásolás elleni fellépésről - jelentette be Mester Barnabás, a szocialisták európai parlamenti képviselőjelöltje. A gyermek világra jöttével a családban új időszámítás kezdődik: egy csodálatos korszak tengernyi, sohasem tapasztalt örömmel és kihívással, mindennél erősebb szeretetkapcsolatokkal - mondta Herczeg Anita, a köztársasági elnök felesége. A kormány igyekszik minden segítséget megadni a családoknak a jövőben is - mondta Novák Katalin. Lízingdíj-támogatás igényelhető új mezőgazdasági gép és berendezés beszerzéséhez - közölte a Agrárminisztérium. Az amerikai elnök és a magyar kormány egyformán erőteljes migrációellenes álláspontot képvisel - jelentette ki Szijjártó Péter. Magyarország célja, hogy harmadik fél közbeiktatása nélkül, önállóan üzleteljen Kínával - mondta Boros Imre közgazdász. Az esztergomi önkormányzat posztumusz díszpolgári címet adományozott Mindszenty József egykori esztergomi érseknek, az oklevelet Erdő Péter bíboros vette át a hercegprímás emlékére rendezett mise után a Szent Adalbert Központban. A Magyar Kolping Szövetség tízmillió forintot gyűjtött össze és ajánlott fel, hogy gyermek- és családsegítő Kolping-ház épüljön a polgárháború sújtotta szíriai Aleppóban. Az adományt Azbej Tristan államtitkár vette át. Újabb négy évre Pásztor Istvánt választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről - értesült a hvg.hu. Donald Trump a Fehér Házban fogadta Peter Pellegrinit: az amerikai elnök és a szlovák kormányfő a jó amerikai-szlovák viszonyt dicsérték. Száznál több rakétát lőttek ki a Gázai-övezetből Izrael területére, válaszul izraeli harckocsik és harci repülőgépek támadásokat hajtottak végre a Hamász radikális csoport katonai állásaira - közölték izraeli és palesztin források. Legalább 9 katona meghalt a Haftar tábornokhoz hű erők kezén lévő dél-líbiai Szebhában lévő laktanya elleni támadásban, amelyet az Iszlám Állam terrorszervet vállalt magára - közölték helyi és kórházi vezetők. Donald Trump szerint Észak-Koreának nagy gazdasági potenciálja van, és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető nem fogja megszegni a neki tett ígéreteit. Lezuhant egy katonai helikopter Venezuelában, hét utasa meghalt. Őrizetbe vették Algériában Abdel-Azíz Buteflika megbuktatott elnök befolyásos öccsét és a hírszerzés két volt vezetőjét - közölte egy biztonsági vezető. Folyóba csúszott egy landoló utasszállító repülőgép egy floridai repülőtéren, a gép fennmaradt a víz színén, és a rajta tartózkodó mind a 136 utas átvészelte a balesetet - közölték a hatóságok. Megkoronázták X. Ráma thaiföldi királyt a bangkoki Nagy Palotában. 40 szurkolót állított elő a rendőrség az FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt, ellenük garázdaság miatt indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Halálra gázolt egy busz egy gyalogost Tatabányán. Férfi kézilabda BL: Veszprém - Flensburg 29:25 Labdarúgó NB I: Ferencváros - Újpest 2:1 Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Mezőkövesd Zsóry FC 0:1; Szombathelyi Haladás - Paksi FC 1:1; Puskás Akadémia FC - Budapest Honvéd FC 2:2 Női vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics 11:7 Férfi vízilabda ob I: BVSC-Zugló - RacioNet-Honvéd 10:12 Kreiss Fanni 12. lett a női tőrözők németországi világkupa-versenyén. A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője a következő idényben is Danyi Gábor lesz.