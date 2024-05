Rendkívül súlyos vádakat fogalmazott meg az Egyesült Államok Oroszországgal szemben

Megosztás itt:

Hivatalosan is megvádolta Oroszországot szerdán az Egyesült Államok azzal, hogy az orosz csapatok vegyi fegyvereket is bevetnek az orosz–ukrán háborúban – számolt be a Reuters hírügynökség. Amerikai értesülések szerint az egyik ilyen anyag a klórpikrin – mely többek közt rovarirtószerek hatóanyaga, így elsősorban a mezőgazdaságban használják –, a másik pedig a „tömegoszlató szerek”, mint például a könnygáz. A külügyminisztérium közleményében úgy fogalmaztak, az oroszok célja, hogy kiszorítsák az ukrán erőket megerősített pozícióikból.

A klórpikrint a németek vetették be először az első világháború alatt – egyúttal ekkorra datálják a vegyi fegyverek első használatát a harcok során. Az anyag ugyanakkor tiltólistás, szerepel az 1997-ben létrehozott, hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) betiltott anyagai között, tekintve, hogy súlyos légzési nehézségeket okoz, fulladáshoz is vezethet. Bőrre vagy szembe kerülve pedig maró hatású, látászavarok mellett égési sérüléseket okoz. Az OPCW-nek Oroszország is a tagja.

A vegyi fegyverek használatával már az ukránok is megvádolták korábban az oroszokat.

