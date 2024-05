Szombattól újabb 4-4 forinttal csökken az üzemanyagok ára + videó

Megosztás itt:

A Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtöki közleménye szerint a kormány üdvözli a MOL bejelentését, miszerint szombattól, újabb 4-4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ezt a csökkenést egyes piaci szereplők már pénteken érvényesíteni fogják kiskereskedelmi áraikban.

Grád Ottó - főtitkár, Magyar Ásvány Olaj Szövetség: "Ezek óhatatlanul is hatnak a piacra, hiszen a több mint kétezer töltőállomás amely jelen pillanatban ma Magyarországon üzemanyagot értékesít, azért óhatatlanul is figyelemmel kell, hogy kísérje a legnagyobb szereplők lépéseit, tehát követniük kellett az árcsökkentést."

Erről már a Magyar Ásvány Olaj Szövetség főtitkára beszélt a híradónknak. Grád Ottó kiemelte - a kormány célja, hogy a régiós átlag szintjére csökkentse a benzin és a gázolaj árát.

Bujdos Eszter - ügyvezető igazgató, holtankoljak.hu: "Hogy ha nézzük a folyamatokat, akkor azt látjuk, hogy szerencsés időszakban is vagyunk, a BREN típusú olaj hordónkénti ára az csökkent. A 90 dolláros szintről már 84 dolláros szinten vagyunk jelenleg, de nyilván ez azt is jelenti, hogy nem csak nálunk kell, hogy csökkenjen az üzemanyagok ára, hanem a régióban is."

A holtankoljak.hu ügyvezetője szerint további árcsökkenés is várható a kutakon.

Tóth Máté, energiajogász: "Az állam pont itt az üzemanyagárak egy modern területe tekintetében ilyen módon érhető tetten, hogy mint társadalmi jelenség is működik. Közvetlenül az állam mint rendszereitől független kérdésben, nekünk nagyon jelentős, az inflációra és a gazdaság egészére ható, az üzemanyag árak tekintetben neki van egy társadalmi közfunkciója."

Ezt már az energia jogász mondta a Napindító című műsorunkban. Tóth Máté szerint ez a mostani üzemanyagár csökkentés jól működik. A társadalom jól reagál rá. Két hét próbaidő után, az üzemanyag-árak ügyében jövő szerdán dönt a kormány.