„A háború kitörése óta 66-ról 57 évre csökkent a férfiak várható élettartama. Ami azt is jelenti, hogy ha az átlagot vesszük, akkor Ukrajnában a férfiak már nem is élik meg a nyugdíjkorhatárt, ami jelenleg 63 év” – mondta Dunda György.

Hozzátette, a Szociális Minisztérium magyarázata szerint ennek okozója nyilvánvalóan a háború, de nagyon megnőtt a halálos kimenetelű balesetek száma is, illetve az ukrán egészségügyi ellátórendszer romlása, ráadásul az elszegényedés mértéke is megugróban van.