Orbán Viktor: A magyar gazdaság akcióképességét ki kell terjeszteni + videó

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Nem véletlenül érkezik Magyarországra a jövőhéten a kínaiak elnöke, nem véletlenül növeltük meg az aktivitásunkat Közép-Ázsiában, éledeznek a kapcsolataink, gazdasági kapcsolataink Afrikával is. Tőkét is helyezünk ki, befektetések is vannak, terméket is adunk el a világ szinte minden pontján, tehát, a magyar gazdaságot, amelynek a fókusza mindenképpen Európában marad, de a magyar gazdaságnak az akciórádiuszát, az akcióképességét azt ki kell terjesztenünk sokkal nagyobb mértékben, mint ahogyan az előző évtizedekben ehhez hozzászoktunk."

A magyar gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal meghaladta az előző negyedévit 2024 első felében, így a stagnálás helyett újból növekedési pályára állt, így az év első negyedévében 1,7 százalékos növekedés következett be.

Járdi Roland, a Világgazdaság újságírója a következő kérdésekre adott választ a bejelentkezésben:

Magának az előrejelzésnek is lehet hatása a gazdasága, esetleg számíthatunk a forint erősödésére is, mire készülhetünk? Javulhat az ország adósbesorolása is? A gazdaság erősödése hogyan hat a mindennapjainkra, az átlagember ezt miben érzékelheti?