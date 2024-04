Katasztrófa-elhárítási gyakorlatot mutatott be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság + videó

Megosztás itt:

Czirják Richárd, tudósító, Hír TV: "Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó az M8-as autópályán, aminek következtében egy kisbusz belerohant majd még két további személyautó ütközött. Sok a sérült az Országos Mentőszolgálat munkatársai, a Rendőrség, és a Katasztrófavédelem munkatársai már megkezdték a mentést. Mindez azonban szerencsére egy gyakorlat része csak."

Mint minden évben, így most is egy balesetet szimulálva gyakorlatoztak a hatóságok. Most Dunaújváros mellett az M8-as autópályán imitálták, hogy miként kell életet menteni egy éles helyzetben. Gyakorolták, hogy a mentésirányítók, hogyan kezelik az ilyen szituációkat.

Fülep Zoltán, tűzoltó dandártábornok, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: "Ennek a gyakorlatnak kettős szerepe van."

Mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági dandártábornoka és főfelügyelője. Fülep Zoltán elmondta: ennek egyik nagyon fontos tényezője, hogy a katasztrófavédelem munkatársai gyakorolni tudják a kármentést.

Fülep Zoltán: "A tűzoltó erők, a katasztrófavédelmi erők rendelkeznek azokkal az eszközökkel, felszerelésekkel, amelyek segítségével a különböző mentéseket, személyi mentéseket, műszaki mentéseket, tűzoltási feladatokat eltudják végezni. Ebben a technikában igyekszünk minden esetben fejlődést elérni, mindig igyekszünk a kornak megfelelő legmagasabb szintű eszközöket biztosítani a tűzoltók részére annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjanak beavatkozni az események során."

Fülep Zoltán hozzátette: ezek a gyakorlatok nem csak a hatóságoknak jók, hanem a lakosságnak is, ugyanis ezeken keresztül bárki betekinthet a munkájukba - ezzel is felhívva a figyelmet a biztonságos közlekedésre - mivel egyre több baleset történik az utakon.