Gyurcsány jó embere, aki tudott a fekete kasszáról, ma is aktív

A 2010 előtti baloldal egyik meghatározó embere Katona Tamás. A jelenleg a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. (BKV) felügyelőbizottságának elnöki székében ülő szocialista politikus már a Horn-kormány idején is jelentős pozíciókat töltött be. Egyebek mellett a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatal megbízott vezetője, valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnöke is volt az 1990-es években, de a Medgyessy–Gyurcsány-korszakban még közelebb került a vezetés felső szintjeihez.

Katona így 2003-tól másfél éven keresztül Medgyessy Péter miniszterelnök kabinetfőnöke volt, ezt követően pedig – Gyurcsány Ferenc kormányfősége alatt – a pénzügyi igazgatásban dolgozott. A többi között a Pénzügyminisztérium politikai, illetve közigazgatási államtitkáraként tevékenykedett, de volt a Magyar Államkincstár elnöke is.

Pénzügyi államtitkársága végére katasztrofális financiális helyzetbe került az ország: 2006-ban a magyar költségvetés hiánya európai, sőt világrekordnak számított, a deficit egyedül a háború sújtotta Libanonban volt magasabb. Az államháztartási hiány 2006 negyedik negyedévében a GDP 9,8 százalékát, az év egészében pedig 8,9 százalékát tette ki. Az államadósság növekedési üteme 2006-ban 15,2 százalék volt.

A szocialista politikus karrierje a 2010 utáni években sem maradt mentes a különböző botrányoktól. Az előző évtized közepén – Katona Tamás MSZP-s pártigazgatósága idején – robbant ki az úgynevezett feketekassza-ügy, amelynek lényege, hogy egy nyilvánosságra került hangfelvétel tanúsága szerint Komássy Ákos, a szocialisták VIII. kerületi elnöke arról beszélt Katonának, hogy 2014-ben a szervezet „feketekasszájából” finanszírozták azokat a kiadásaikat, amelyeket nem tudtak bizonylattal fedezni. Ezek közé tartozott a szervezet összes személyi kiadása mellett a kampánykiadások egy része is. Katona úgy reagált: „Nem örülök neki, hogy van feketekassza, de tudom, hogy az élet bonyolult.” Bár feljelentés is született költségvetési csalás gyanújával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az eljárás megszüntetéséről döntött.

