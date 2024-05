A Bajnai-féle szervezet biztosíthat 10 ezer aktivistát Magyar Péter kampányába

Megosztás itt:

Magyar Péter már az április 19-i orosházi fórumán megemlítette, hogy a kampányában egy olyan szervezettel működhetnek együtt, amely több mint 10 ezer aktivistát képes mozgósítani.

– Egy civil szervezet ajánlott nekünk segítséget, akik eddig is már jelen voltak a szavazásokon, és nekik van 11-12 ezer emberük. Emellé kell nekünk még 10 ezret szereznünk

– hangoztatta a baloldal új reménysége (55:22-től ebben a videóban)

A Mandiner szerint a számokból kiindulva azt már eddig is valószínűsíteni lehetett, hogy a szervezet azonos a Bajnai Gordon által gründolt 20K22-vel, amely 20 ezer aktivistát toborzott szavazatszámlálónak a 2022-es választásra. Most azonban Magyar Péter szűkebb környezetéből is megerősítést nyert a feltételezés.

Amellett, hogy Magyar Discord-csoportjában többen is azt írták, hogy már dolgoztak a 20K22-nek a 22-es választáskor, az egyik hozzászóló a mostani együttműködésről is osztott meg információt.

„Valószínüleg a 20k vagy a Számoljunk Együtt szervezetekkel együttműködve lesz. Én 20k-val voltam 2022 választáson. Van felkészítő anyag és ők koordinálják a beosztásokat is” – olvasható a mandiner birtokába került képernyőfotón.

Mivel a Magyar Nemzet telefonos megkeresésére a Számoljunk Együtt Mozgalom azt a tájékoztatást adta, hogy a júniusi választásokra egyáltalán nem toboroznak aktivistákat, kizárásos alapon a Bajnai-féle 20K22 biztosíthatja Magyaréknak az említett 11-12 ezer főt. Annál is inkább, mivel a 20K22 újra aktív az online médiában, és a honlapján hirdeti, hogy készül a június 9-i választásokra.