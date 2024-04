Radar – Áder János volt a fenntarthatósági hét vendége egy iskolában + videó

Megosztás itt:

Miben van több arany? 1 tonna kőzetben vagy 1 tonna használt mobiltelefonban?

Tette fel a kérdést Áder János volt köztársasági elnök a középiskolás diákoknak. A válasz sokakat meglepett, hiszen a használt mobiltelefonokból 350 gramm arany nyerhető. De a mobiloknál maradva a volt köztársasági elnök más meglepő adatokkal is szolgált.

Áder János volt köztársasági elnök: "Évente használaton kívülivé, tehát fölöslegessé válik már, tehát ennek a mobiltelefonnak a mennyisége ha összeadnánk nem ezt a csarnokot töltené meg, hanem a tömege, nem véletlenül van itt mögöttünk a kínai Nagy fal a tömege nagyobb lenne, mint a kínai Nagy fal össztömege. Ez 57 millió tonnát tesz ki, 57 millió tonnát. Ez csak egy év. Egy év."

A fiatalokat meglepték az adatok.

Sváb Noémi tanuló Siófoki SZC Krúdy Gyula Gimnázium és Technikum: "Ezek a hatalmas számok. És hogy tényleg mennyi kárt okozunk a Földünknek. Meg egyébként a vízlábnyom, amin nagyon meglepődtem, hogy mennyi mindenhez kell."

A Föld lakossága száz év alatt megnégyszereződött – emelte ki Áder János előadásában. Ugyanakkor fogyasztási szokásaink ezzel együtt nem lineárisan növekedtek.

Áder János volt köztársasági elnök: "Száz évvel ezelőtti két milliárdhoz képest joggal gondolhatnánk, hogyha négyszer annyian vagyunk, akkor négyszer annyi a fogyasztás is. De nem így van. Jóval nagyobb. Nézzük csak meg. A zöld vonal a népesség, a kék vonal a víz, a piros vonal pedig az energia. Tehát jól latható, hogy a népességhez képest a vízfogyasztásunk kétszeres, az energiafogyasztásunk pedig háromszoros."

De nemcsak vízkészletünkkel, energiahordozóinkkal bánunk pazarlóan. Ugyanígy teszünk a ruhákkal, pet palackokkal, élelmiszerrel is.

Al-Meri Ábris tanuló: "Én is úgy látom fiatalok körében, igyekszünk követni azokat a trendeket, divatokat, amik afelé vezetnek, hogy azért mi is pazarlunk úgy, ahogy mutatta a statisztika, amit az elnök úr kivetített, hogy azért itt is szórjuk a ruhát, a pet palackokat is bőven, tehát elmegyünk egy rendezvényre, hétvégi programra valahova, ott is általában mindig csak a pet palackok vannak . Igazából ez globálisan jelen van ez a pazarlás csak nálunk egy kicsit enyhébb."

Az élelmiszer pazarlást néhány tanuló már testközelből is megtapasztalta.

Sváb Noémi tanuló Siófoki SZC Krúdy Gyula Gimnázium és Technikum: "Rengetegen éheznek azon kívül is, hogy csökkent az éhezők száma. Szóval ez tényleg rengeteg, meg hogy sokat ki kell dobni, meg törvényben is benne van én gyakorlatra is járok és nekünk ki kell dobnunk azt a terméket, amit nem tudunk eladni és nem vihetjük haza, nem csinálhatunk vele semmit, azt ki kell dobni."

A fiatalok kritikusak voltak magukkal szemben és úgy látják tenniük kell azért, hogy a jövő nemzedéke is élvezhesse a bolygó kincseit.

Al-Meri Ábris tanuló Siófoki SZC Krúdy Gyula Gimnázium és Technikum: "Muszáj cselekedni, muszáj úgy viselkedni úgy élni, hogy nem tesszük tönkre az utánunk születő generációknak az élőhelyét. Mert mar igazából a sajátunkat is tönkretesszük, nem hogy még az utódainkét, tehát egy ötven év múlva a mi gyerekeink ugyanúgy állhassanak itt és élhessék az életüket."

Áder János azonban nemcsak riasztó számokkal érkezett a diákokhoz, tanácsokkal is szolgált a középiskolásoknak.

Áder János volt köztársasági elnök: "Próbalom abba az irányba terelni őket, hogy bármilyen szakmát választanak előbb- utóbb a kérdésével találkozni fognak. Legyen egy kőműves, egy cukrász még egy számítástechnikai szakember is találkozni fog azzal hogy na és akkor mennyi energiát használok fel a tevékenységem során, hogyan tudom az energiafelhasználásomat csökkenteni, mennyi víz kell ahhoz, hogy én ezt a munkát elvégezzem vagy ezt a terméket előállítsam, hogyan tudom ezt csökkenteni. Tehát hogyan tudom a környezetemet, pontosabban a rendelkezésemre álló javakat úgy fölhasználni, hogy az minél kisebb terhelést jelentsen a környezet szamara ahogy szoktuk mondani minél fenntarthatóbb legyen még egyszerűbben fogalmazva annyit használjak csak fel a rendelkezésekre álló erőforrásokból, hogy még az utánam lévő generációnak is megfelelő mennyiségű és minőségű maradjon."