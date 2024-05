Joe Biden alkalmasságát vitatja egy hibáról szóló cikk szerzője + videó

Megosztás itt:

Az elemzés 118 olyan nyilatkozatra, beszédre és sajtóértekezletre terjedt ki, amelyekről a Fehér Ház leiratot adott ki, és amelyeket a Fehér Ház munkatársai utólag bizonyítottan kijavítottak.

A módosítások Biden ténybeli tévedéseinek kijavításától kezdve a kihagyott szavak hozzáadásán át, egészen az elnök mondanivalójának teljes megváltoztatásáig terjedtek – jegyezte meg a hírportál.

Biden gyakori hibái komoly kérdéseket vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy alkalmas-e egy második négyéves elnöki ciklusra.

81 évesen már most is ő a legidősebb elnök az amerikai történelemben, és egy második ciklus végén 86 éves lenne. A New York Times múlt hónapban közzétett felmérése szerint az amerikai választók 72 százaléka, köztük a demokraták több mint fele is egyetértett azzal, hogy Biden túl idős ahhoz, hogy eredményes elnök lehessen.

A történelemben nem példa nélküli, hogy az Egyesült Államoknak idős vagy beteg vezetője legyen, de a probléma Joe Biden esetében az, hogy az idős elnök szellemi képességei kérdőjeleződnek meg

– mondta el lapunknak Koskovics Zoltán, az Alapjogért Központ geopolitikai elemzője.

Amikor az Egyesült Államok elnöke belezavarodik a saját mondandójába, amikor eltéved a színpadon, amikor összekeveri a feleségét a húgával, amikor nem tudja, hogy melyik államban tartózkodik éppen vagy elfelejti, hogy az elnöki posztért küzd és nem a szenátori posztért, akkor azok nagyon súlyos kérdőjeleket vetnek fel a világ egyik legerősebb országa vezetőjének értelmi képességével kapcsolatban, mondta a szakértő.

Történt olyan is, hogy az amerikai elnök illedelmesen kezet fogott a levegővel egy beszédén.

Biden a sajtó előtt és füle hallatára megkérdezte a stábját, hogy válaszolhatna-e a közönség néhány kérdésére, és többször előfordult, hogy Bidennek nem hagyták, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire.

Ez a viselkedés és Joe Biden elnöksége egyfelől egy demokratikus deficitet is jelent, mert nagyon furcsa az, hogy egy több mint háromszázmilliós országban a baloldalon nem sikerült egy olyan jelöltet állítani, aki egyértelműen tudná demonstrálni a mentális hozzáértését, hangsúlyozta Koskovics Zoltán.

Ez egy mélyebb problémát is felvet, nevezetesen azt, hogy egy államot vezetni kell. Hogy egy államot annak vezetője irányítani tudjon, ahhoz fejben ott kell lennie. Ha ennyire egyértelműen megkérdőjeleződik az, hogy az ország legmagasabb rangú politikusa képes-e ellátni feladatát, akkor az amerikai állampolgárokban, de a világ más politikusaiban is felmerül az a kérdés, hogy valójában ki irányítja jelen pillanatban az Egyesült Államokat? – tette fel a kérdést az elemző.

– Megkérdezhetnénk azt is, hogy ha nem Joe Biden irányítja az USA-t, hanem valaki más helyette, akkor miért nem ez a valaki más indul a választásokon – tette hozzá.

