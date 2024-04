Duplázta a nyereségét a Coca-Cola Oroszországban

Megosztás itt:

A LLC Multon Partners, amely korábban a Koka-Kola Eichbisi Evraziya névre hallgatott – és amely továbbra is százszázalékos tulajdonában van a Coca-Cola HBC Holdings B.V. holland cégnek –, jelentősen növelni tudta nyereségét 2022-höz képest Oroszországban. Számokban ez konkrétan azt jelenti, hogy a 2022-es 4,59 milliárd rubel (közel húszmilliárd forint) nyereséghez képest 2023-ban 10,25 milliárdot (kb. negyvenmilliárd forint) sikerült teljesíteni. Erre mondhatjuk nyelvünkkel nagyot csettintve, hogy nem semmi, főleg úgy, hogy a Coca-Cola már ott sincs Oroszországban.

Nem csak a nyereségét növelte a Coca-Cola orosz vállalata

Tette mindezt úgy, hogy közben 2022-ben volt egy jelentősebb üzemi költségnövekedés, feltehetően a háború miatt történő változtatások lehettek az okai. Tehát 2022-ben megnövekedtek a költségei a cégnek, ám abban az évben is jelentős hasznot tudott realizálni, majd 2023-ban tudta csökkenteni a költségeit, mondhatjuk, hogy közel a normális szintre, ami korábban is volt, és ezzel a nyereségét az előző évhez képest meg tudta duplázni. A 2023-as nyeresége egyébként az utolsó béke évhez képest is jelentősen nőtt, hiszen 2020-ban és 2021-ben is kb. 6,7-6,8 milliárdos hasznot hajtott a cég, ehhez képest a 10,25 milliárdos haszon viszont másfélszeres növekedést jelent.

