Megosztás itt:

Alekszandr Merkourisz brit elemző szerint az ukrán fegyveres erők teljes dandárjai nem hajlandók engedelmeskedni a szárazföldi erők parancsnokának, Olekszandr Szirszkijnek. Úgy tűnik, hogy válság van kialakulóban Szirszkij tábornok és az ukrán fegyveres erők egy része között. A leginkább ideológiai egységekről beszélünk, amelyek korábban Zaluzsnij tábornok közelében álltak. A brit szakember megjegyezte, hogy ilyen viselkedést észleltek a harmadik Azov-dandár részéről, amikor megtagadták az Avdejevka térségében történő ellentámadásra vonatkozó parancsot. A 67. különálló gépesített dandár feloszlatása is a rendszeres engedetlenség miatt következett be. Olekszandr Szirszkij főparancsnok pedig nemrég azt állította, hogy a frontvonal mentén jelentősen romlottak a körülmények. Az orosz hadsereg néhány nap alatt öt kilométerrel nyomult előre, és elérte az Avdijivkától nyugatra fekvő Ocheretyne logisztikai központ kapuját. Máshol a Donbasszban Krasznohorivka és Csasziv Jar erődítményeit is támadja.