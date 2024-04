Szentkirályi Alexandra leadta a főpolgármester-jelölti indulásához szükséges aláírásokat

A botrányba keveredett Osváth Zsolttal gyűjtött aláírást Karácsony Gergely

Úgy tűnik, Karácsony Gergely főpolgármestert a legkevésbé sem zavarja, hogy a korábban egy pedofilüggyel is hírbe hozott VV Zsolti is megjelent az aláírásgyűjtő standjánál a fővárosi a Blaha Lujza téren, sőt a baloldali városvezeető erről még posztolt is.