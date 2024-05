Szánthó Miklós: Beérett több év munkája, és létrejött a békepárti, antiglobalista erők akciószövetsége

Megosztás itt:

– Milyen következtetéseket lehet levonni a konferencia után, melyek a fő eredmények?

– A legfontosabb következtetés az, hogy beérett több év munkája, és létrejött a békepárti, antiglobalista erők akciószövetsége, a Wokebusters. Minden kétséget kizáróan bebizonyítottuk, hogy a nemzeti erőket a nemzetközi színtéren is össze lehet szervezni a Nyugat valódi értékeinek védelmében. Ezt már most óriási sikerként könyvelhetjük el, amely persze csak akkor lesz teljes, ha a CPAC Hungaryn élezett intellektuális fegyverzet győzelemre segíti a béke és a józan ész erőit az idei választási szuperév legfontosabb állomásain: júniusban Európában és novemberben az Egyesült Államokban. A „gyorsreagálású hadtest”, a Wokebusters már megszületett, de a mocsarakat – a választók támogatását elnyerve – még le kell csapolni. A magyar jobboldal pedig ismét bizonyított: a világ konzervatív vérkeringésének lüktető szíve vagyunk. Az a tény, hogy két napig ránk figyelt – kis, de csak kis túlzással – a fél glóbusz, nem csupán óriási megtiszteltetés, de komoly felelősség is. Biztos vagyok azonban abban, hogy a magyar jobboldal – politikusok, pártok, gondolkodók, újságírók és kutatóintézetek – elbírják ezt a terhet, hiszen az elmúlt csaknem másfél évtizedben már számtalan alkalommal bizonyítottunk. A sikerhez nagyban hozzájárult az igazi sajtó, a „real news” munkája is. Hálásak vagyunk azoknak, akik hitelesen számoltak be a konferencia eseményeiről. Ők segítettek eljuttatni a CPAC Hungary egyik központi üzenetét a világ minden pontjára: nekünk Istennek, a családunknak, a hazánknak és saját magunknak kell megfelelnünk, nem a liberálisoknak. Mi nem játszunk a progresszív globalisták játékszabályai szerint.

– Milyen lendületet kaphatnak a békepárti erők a CPAC Hungarytől?

– Idén úgy alakult, hogy az Egyesült Államok és Európa választópolgárai mind­össze pár hónap eltéréssel döntenek arról, hogy milyen irányt vegyen a nyugati civilizáció. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy sorsdöntő időszak elején járunk. A mostani választások központi kérdésénél nem lehet fontosabbat találni, egy kérdésre összpontosul minden: a szavazóknak háború és béke között kell választaniuk. A CPAC Hungaryre komoly felelősség hárult, hiszen azt a feladatot vállaltuk magunkra, hogy amolyan intellektuális fegyverműhelyként szövetségeseinket felvértezzük a közelgő ütközetre. Akkor járunk el ugyanis helyesen, ha nem csak intellektuális célokat tűzünk ki magunk elé, hanem a politikai csatatéren is mi dia­dalmaskodunk – azért, hogy a valódi csatatéren béke lehessen. A konferenciánkat megelőző napokban kiderült, hogy Európában ma Magyarország az egyetlen hely, ahol a konzervatívok békében összegyűlhetnek, hogy egyeztessék óráikat a választási küzdelem előtt. A kiélezett harcra jellemző az is, hogy a CPAC Hungary egyik legkiemelkedőbb beszédét – amelyet az ifjú holland jogfilozófus és konzervatív véleményvezér, Eva Vlaardingerbroek mondott el – a woke-elit megpróbálta betiltani. Persze korábban is történt már ilyen a konferencia felszólalóival, hiszen Steve Bannon tavalyi videóüzenetét is cenzúrázta a YouTube, Jack Posobiecre pedig rendőröket uszítottak a világgazdasági fórum szervezői. Ám idén későn eszméltek, hisz Eva beszéde több tíz millió emberhez jutott már el. Bízhatunk benne tehát, hogy a CPAC-en elhangzott érvek megtalálják az utat a választókig, akik idén véget vetnek a liberális gőg korszakának és felvirrad a nemzetek hajnala.

– Idén is óriási siker volt a CPAC Hungary, a világ minden tájáról érkeztek felszólalók, és telt ház fogadta az előadókat. Mit jelez ez a globális balliberális fősodornak?

– John Kennedy holdra szállós mondását parafrazálva: nem azért döntöttünk úgy, hogy megszervezzük a CPAC Hungaryt, mintha az könnyű dolog lenne, hanem éppen azért, mert nehéz. Az a célunk, hogy minden évben nagyobb, hangosabb, jobb dzsemborit szervezzünk, és büszkén állíthatom, hogy idén is sikerült magasabb fokozatba kapcsolni. Háromezer vendég látogatott el a konferenciára, köztük ötszáz külföldi. Két hivatalban lévő – Orbán Viktor magyar és Irakli Kobakidze georgiai – kormányfő, illetve három korábbi miniszterelnök – Tony Abbott, Mateusz Morawiecki és Janez Jansa – szólalt fel a ­CPAC-en. Mellettük vendégül láttunk tíz vezető európai jobboldali pártelnököt, így a spanyol Santiago Abascalt és a holland Geert Wilderst. Három amerikai kongresszusi képviselő – valame­nnyien ellenzik a háború további támogatását –, dél-amerikai képviselők, izraeli miniszterek, a két vezető európai jobboldali pártcsalád, az ECR és az ID főtitkára, illetve elnöke is jelen volt a színpadon, ahogy a belga, osztrák vagy mindkét nagy olasz jobboldali párt vezetői, képviselői is. Donald Trump pedig ezúttal is exkluzív videóüzenetet küldött. Minden idők legnagyobb CPAC Hungaryjét zártuk tehát, ami egyértelmű üzenet: a konzervatívok felkészültek a harcra, amelyet a nyugati civilizáció megmentéséért vívunk. Természetesen ezt az üzenetet a globalista baloldal is vette. Ezért támadják egyre vehemensebben magát a konferenciát és felszólalóit is. Ám minél jobban csikorgatják a fogukat, minél görcsösebben rázzák az öklüket, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy jó úton járunk, amely a győzelem felé visz.

Fotó: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád