Ma kezdődik a Margó Fesztivál

Miamiban és Spanyolországban van háza a kispesti korrupciós botrány érintettjeinek – ez derül ki a Magyar Nemzet és a Hír Tv által nyilvánosságra hozott hangfelvételekből. A beszélgetések szerint Gajda Péter kispesti polgármester a 19. kerületben vásárolt be. Gajda Péter polgármester továbbra sem válaszolt stábunknak arra kérdésre, hogy felismeri-e a múlt héten nyilvánosságra került felvételen Lackner Csabát. Puzsér Róbert nem csodálkozik a kispesti szocialistákról nyilvánosságra került felvételeken. A független főpolgármester-jelölt azt mondta: a Lackner Csabáról és társairól készült videó leleplezi az üzelmeiket. Az ellenzéki összefogás életképtelenségét próbálják palástolni a szivárványkoalíció tagjai a nyilvánosságra került botrányokkal – mondta Kósa Lajos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz önkormányzati választásért felelős kampányfőnöke szerint politikai mondanivaló híján az ellenzék egyetlen esélye a durva kampány volt, ennek lehettek szemtanúi a választók. Hazudott Karácsony Gergely, amikor azt állította, hogy Tarlós István 2006-ban brutális adóssággal adta át Óbudát. Bús Balázs polgármester közölte: annak idején a főpolgármester adósság nélkül adta át a III. kerületet. A III. kerület vezetője hangsúlyozta: nem tiszte firtatni Karácsony Gergely többi állításának igazságtartalmát, de a fenti cáfolat tudatában elgondolkodtató, hogy hány tényt hamisít meg a baloldali ellenzék jelöltje, és vezeti félre ezzel a választókat. Zugló gazdálkodása is Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt alkalmatlanságát bizonyítja - hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Bár a színpad közepén most nem Gyurcsány Ferenc áll, a háttérből ő mozgatja a szálakat - jelentette ki Farkas Örs politikai szakértő. Az október 13-i önkormányzati választáson fel kell szabadítani az összes magyar várost és falut - mondta Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője. Gödöllőn látogatta meg Kolozs Csabát, a Fidesz helyi polgármesterjelöltjét és családját Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, ha kormánypárti lenne a város vezetője, akkor a gödöllői királyi kastély ügyében is előre lehetne lépni. Olyan polgármesterekre, olyan képviselőkre van szükség, akik megvédik a településüket, és ezért akarnak és képesek együttműködni a Magyar Honvédséggel - mondta Németh Szilárd államtitkár. Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje megválasztása esetén tovább folytatná az önkormányzat és a kerületi civil szervezetek együttműködésére épülő közösségépítést. Jelentős mértékben a magyar cégeknek köszönhető, hogy az ország a világgazdaság lassulása ellenére is jól teljesít - hangsúlyozta Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium államtitkára. A magyar gazdaság növekedésének köszönhetően már harmadik éve részesülhetnek nyugdíjprémiumban az idősek, a juttatás idén minden eddiginél magasabb összegű lesz - jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A várakozásokat jelentősen meghaladja az igény a 7 személyes, állami támogatással megvásárolható, nagycsaládos autók iránt - közölte Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnöke. A kormány ösztönzi a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását, a cél az, hogy mindenkinek, aki akar és tud dolgozni, legyen munkája - jelentette ki Fülöp Attila államtitkár. Több mint 3,3 milliárd forint fordítható idén tehetséggondozásra - közölte Illés Boglárka, az EMMI helyettes államtitkára. A magyar kormány elutasítja migránskvótát, de továbbra is szívesen segít az európai határok védelmében és az illegális bevándorlók visszaszállításában - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Csehország elutasítja a migránskvótát, mert az veszélyezteti Európát - jelentette ki a cseh miniszterelnök-helyettes. Jan Hamácek szerint az olasz, francia és német kezdeményezésre újra napirendre vett kvótaügy nem oldja meg a problémát. Horvátország akkor csatlakozhat a schengeni övezethez, ha biztosítja határainak védelmét, megállítja az illegális bevándorlást, és tiszteletben tartja a nemzetközi jogot - hangsúlyozta Miro Cerar szlovén külügyminiszter Ljubljanában. Egy 27 éves német férfi lövöldözött egy zsinagógánál, és kézigránátot is dobott a zsidó temetőre a németországi Halléban - a merényletnek két halottja és két sebesültje is van. A rendőrség a halléi támadót elfogta - a szélsőjobboldali nézeteket valló férfi élőben, sisakjára erősített kamerával közvetítette a támadást. Az európai antiszemitizmus újabb megnyilvánulásának nevezte a németországi Halle városának zsinagógája ellen történt támadást Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök. A kelet-ukrajnai csapatszétválasztást ellenző ukrán nacionalisták és veteránok egy csoportja összetűzésbe keveredett az ukrán rendfenntartókkal egy Donyec-medencei átkelőhelynél - egy rendfenntartó megsebesült. Christophe Castaner francia belügyminiszter betiltotta a párizsi rendőr-főkapitányságon történt késes ámokfutás iszlamista elkövetőjének támogatására tervezett megmozdulást, amelyet egyúttal gyalázatnak minősített. A török védelmi minisztérium bejelentette, hogy a hadsereg megindította a szárazföldi műveleteket is Északkelet-Szíriában a Béke Forrása nevű hadművelet keretében. A Szíriai Demokratikus Erők nevű, kurd vezetésű szíriai szervezet szóvivője megerősítette, hogy török harci repülőgépek csapásokat mértek Szíria északkeleti részén lévő kurd területekre - szerinte a török repülők civilek lakta területeket bombáztak. Összecsaptak a Szíriai Demokratikus Erők nevű kurd fegyveres ernyőszervezet és a török hadsereg alakulatai a szíriai határon - közölte az SDF katonai sajtóilletékese. Szíria eltökélte, hogy minden törvényes eszközzel útját állja a török támadásnak – közölte a szíriai külügyminisztériumi egyik tisztségviselője. Az EU felszólítja Törökországot és a többi harcoló felet, hogy azonnal állítsák le a Szíria északkeleti részén megkezdett offenzívájukat - közölte Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia és Egyiptom is elítélte Törökország szíriai katonai műveletét. Irak, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek is elítélte a török katonai műveletet Északkelet-Szíriában, az iráni házelnök pedig lemondta ankarai útját. Ha a szíriai török hadműveletek „nem lesznek emberségesek”, akkor Washington tönkreteszi a török gazdaságot - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak. Peking bírálta az ujgurok elnyomása miatt a kínai tisztségviselőkre kirótt amerikai vízumkorlátozásokat. A korábbiaknál is hevesebb zavargások voltak Ecuadorban a kormány megszorító intézkedései ellen. A lítiumion-akkumulátor kifejlesztéséért egy amerikai, egy brit és egy japán tudós, John Goodenough, Stanley Whittingham és Josino Akira kapja az idei kémiai Nobel-díjat. Egy brit felségjelű repülő miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Az első- és a másodfokú bíróság is kimondta, hogy Czeglédy Csaba letartóztatásának meghosszabbítását 2018-ban indítványozó ügyész nem követett el bűncselekményt, munkája során törvényesen járt el - közölte a Legfőbb Ügyészség. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - Waspo Hannover (német) 15:12 Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Zalakerámia ZTE KK 74:55 Női kosárlabda NB I: Uni Győr MÉLY-ÚT - Aluinvent DVTK 67:64; PINKK-Pécsi 424 - ELTE BEAC Újbuda 59:82 Női kézilabda NB I: Érd HC - DVSC Schaeffler 29:33; EUbility Group-Békéscsabai Előre - Győri Audi ETO KC 19:30; Váci NKSE - Szombathelyi KKA 31:28; Alba Fehérvár KC - Kisvárda Master Good SE 32:25 Szombaton rendezik meg az Országfutást, melynek szervezői abban bíznak, hogy a programnak 30 ezer ember lesz részese, összteljesítményük pedig eléri majd a Föld-Hold távolságot, azaz a 380 ezer kilométert.