Kanada ellen lép a jégre a magyar hokiválogatott

Amint a magyar szövetség közleményében jelzi: a jelen és a jövő egyik legnagyobb szupersztárja, a 18 évesen már rekordok sorát tartó Connor Bedard is tagja a csapatnak. A csatár a Chicago Blackhawks 1/1-es választása volt a drafton, első NHL-szezonjában 68 mérkőzésen 22 góllal és 39 assziszttal segítette csapatát. Kétszeres junior- és egyszeres ifjúsági világbajnok, volt olyan U20-as vb, amelyet 23 ponttal zárt hét meccsen. Sok szakíró szerint hamarosan elérheti a legnagyobbak, vagyis Wayne Gretzky és Sidney Crosby szintjét.

Rajta kívül még egy 1/1-es draftolt van a kanadai keretben: Owen Powert 2021-ben választotta ki a Buffalo Sabres, az elmúlt két idényben meghatározó hátvéddé vált. A legutóbbi, tavalyi vb-aranyérmes együttesben szerepelt, így visszatér Budapestre Adam Fantilli, aki 1/3-as volt a drafton, a Columbusban egy szezon alatt 27 pontot szerzett, miközben sérülések hátráltatták.

Kapusposzton Jordan Binnington a legnagyobb név, a 30 éves hálóőr 2019-ben nyert Stanley Kupát a St. Louis Blues csapatával, és All Star-gálán is szerepelt. Összesen 321 NHL-mérkőzés van mögötte. Szintén 2019-ben ért csúcsra Colton Parayko, a bekk azóta is a St. Louist erősíti. Ő az egyik legtapasztaltabb a mostani keretből: 659 alapszakasz és 82 playoffmeccs, 71 gól, 220 assziszt.

A keret harmadik Stanley Kupa-győztese Bowen Byram. A hátvédet a Colorado Avalenche választotta ki a negyedik helyen, tagja volt a 2022-ben bajnok csapatnak, azóta viszont a Buffalót erősíti.

A legnagyobb NHL-es rutinnal Damon Severson büszkélkedhet a Budapestre látogatók közül: a Columbus hátvédje 730 mérkőzésen játszott a világ legerősebb ligájában, 68 gól és 226 gólpassz került a neve mellé, valamint két vb-ezüst.

A kanadai keret legidősebbje a 32 éves Brandon Tanev, és ott van a válogatottban a 17 éves Macklin Celebrini is, akit az idei draft elsőszámú esélyesének tartanak. Összesen 5859 NHL-mérkőzés tapasztalata lesz látható az MVM Dome-ban. A 19 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport közvetíti.

A kanadai keret:

kapusok:

Jordan Binnington (St. Louis Blues), Nico Daws (New Jersey Devils), Joel Hofer (St. Louis Blues)

hátvédek:

Bowen Byram (Buffalo Sabres), Kaiden Guhle (Montreal Canadiens), Jamie Oleksiak (Seattle Kraken). Colton Parayko (St. Louis Blues), Owen Power (Buffalo Sabres), Damon Severson (Columbus Blue Jackets), Olen Zellweger (Anaheim Ducks)

csatárok:

Connor Bedard (Chicago Blackhawks), Michael Bunting (Pittsburgh Penguins), Macklin Celebrini (Boston University), Dylan Cozens (Buffalo Sabres), Adam Fantilli (Columbus Blue Jackets), Ridly Greig (Ottawa Senators), Dylan Guenther (Arizona Coyotes), Andrew Mangiapane (Calgary Flames), Jack McBain (Arizona Coyotes), Jared McCann (Seattle Kraken), Dawson Mercer (New Jersey Devils), Brandon Tanev (Seattle Kraken)

Forrás: MTI

Fotó: MTI