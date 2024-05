Győzelem az olaszok ellen, szombaton dől el a feljutás

Megosztás itt:

Eredmény, 4. forduló:

Magyarország-Olaszország 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0), hosszabbítás után

--------------------------------------------------------------------

gól: Sofron (31.), Mihály (43.), Varga (64.), illetve Pietroniro (39.), Frank (44.)

A nap másik két mérkőzése úgy alakult, hogy most nem dőlhetett el a feljutás.

Sofron István letöltötte egy találkozóra szóló eltiltását, amelyet térdelés miatt szabtak ki rá. Don MacAdam szövetségi kapitány az első két fordulóban alkalmazott támadósorokat küldte jégre, az őt korábban bohócnak nevező Galló Vilmos a harmadik trióba került. Fejes Nándor fejsérülés miatt már nem játszhat a tornán, így a védőpárok módosultak.

A kapuban negyedszer is Bálizs Bence kezdett, a túloldalon pedig az a Damian Clara, akinek NHL-es játékjogát tavaly az Anaheim Ducks foglalta le.

Tekintettel arra, hogy sok száz magyar szurkoló is kilátogatott a meccsre, a hazai szimpatizánsokkal együtt közel telt ház -

5500 néző - volt a Sparkassen Arénában és fantasztikus hangulat.

Varga Balázs szabálytalan korongfogás miatt gyorsan kiült, tenyerébe zárta a pakkot és ez tilos. Az is hamar kiderült, hogy a két csapat nem szívleli egymást, rengeteg volt az ütközés. Garát Zsombor a támadóharmadban gáncsolt feleslegesen, őt is kiállították, ám a második hátrányt is sikerült kivédekezni. Ahogy kijött a szorításból a magyar válogatott, emberelőnyhöz jutott, de ez is kihasználatlanul maradt. Tovább nőtt a feszültség, ezt páros kiállítással igyekeztek megfékezni a bírók. Az első húsz percben 10-4 volt a kapura lövés a hazaiak javára.

Fél perc sem telt el a második harmadból amikor Sofron úgy leütközte Alex Trivellatót, hogy az olasz védő ijesztő módon összeesett a jégen. Rövid időre elszabadultak az indulatok, újból páros kiállítások következtek, majd Bálizs védett mamuttal. Szinte szikrázott a meccs, volt olyan ütközés, amikor a kapu repült el a helyéről. A nagyobb helyzetei a hazaiaknak voltak, ám egy rossz lövés vagy szép védés miatt elmaradt a gól. Galló ziccere után Nemes Márton gáncsolt még időben, különben kiugrott volna az olasz csatár. A hátrányban a magyar kapus védett lepkéskesztyűvel.

A 31. percben Sofron rázta le védőjét és fonákkal mattolta Clarát. A szünet előtt Sebők Balázs ült ki túlzott keménységért, Kiss Roland pedig akadályozásért, és ezt a nyomást már nem bírta ki a csapat: Phil Pietroniro kapás bombája Nilsson Henrik lábáról pattant be. 20-4-re nyerte a második harmadbeli kapura lövést a házigazda, így 30-8-ra vezetett ebben a mutatóban.

Áthúzódó magyar fórral indult a záró harmad, Hári János rossz passza után viszont az olaszoknak volt ziccerük. Már azonos létszámban Ortenszky Tamás tálalt Mihály Ákos elé, aki egyből bebombázta a passzt. Az előny csak 1 perc 13 másodpercig tartott, Daniel Frank a kapu torkából volt eredményes. Michele Marchetti közelről tesztelte Bálizst, aki nagyot mentett. Kollegájának is akadt dolga lepkéskesztyűvel. A hajrában Hadobás Zétény szenvedett karsérülést egy blokkolás következtében.

Következett a hirtelen halál, ebben Bálizs fejjel védett, majd Erdély Csanád lövése csattant a kapuvason, végül pedig ismét Bálizs pillanatai következtek. A záró támadásnál Hári szolgálta ki Varga Balázst, aki közelről nem hibázott.

A magyarok szombaton a már feljutott Szlovéniával találkoznak.

Korábban:

Szlovénia-Japán 3-1 (2-0, 0-1, 1-0)

Románia-Koreai Köztársaság 3-2 (1-0, 1-0, 1-2)

Az állás: 1. Szlovénia (már feljutott) 9 pont, 2. Magyarország 8, 3. Románia 6 (7-15), 4. Olaszország 6 (12-9), 5. Japán 4, 6. Koreai Köztársaság 3

Az első két helyezett feljut a 16-os elitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt