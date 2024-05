A magyar sajtófőnök cáfolta a szövetségi kapitányról szóló sajtóhíreket

Megosztás itt:

"A magyar férfi jégkorong-válogatottat továbbra is Don MacAdam szövetségi kapitány irányítja, közösen a két másodedzővel, Szilassy Zoltánnal és Kiss Dáviddal az eddig felosztott szerepek szerint. Az edzői stáb és a játékosok most együttesen azért küzdenek és kizárólag arra fókuszálnak, hogy a következő két mérkőzést sikerrel vegye a csapat a világbajnokságon" - áll a szövetség (MJSZ) közleményében, amelyet azok után fogalmaztak meg, hogy a Nemzeti Sport értesülése szerint MacAdam helyett Kiss Dávid, a válogatott másodedzője, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője veszi át a válogatottat az utolsó két meccsre.

A válogatott két győzelemmel kezdte a bolzanói tornát, azonban szerdán 2-1-re kikapott az addig pont nélküli Románia csapatától. Ezt követően a csatár Galló Vilmos élő televíziós interjúban bohócnak nevezte MacAdamet, akit élesen kritizált is. Több más játékos is jelezte, hogy nem optimális az öltözői légkör.

Az MJSZ profi sportemberhez méltatlannak nevezte Galló megnyilvánulását, a játékos pedig nyilvánosan bocsánatot kért a történtekért. Erdély Csanád csapatkapitány jelezte, hogy az esetet megbeszélték, az ügyet lezárták, és a válogatott ugyanolyan egységes, mint korábban volt.

MacAdam egyben az MJSZ szakmai igazgatója is. Tavaly úgy vette át a szövetségi kapitányi posztot, hogy elődje, Kevin Constantine családi okok miatt lemondott, a kiszemelt utódok közül pedig senkivel nem sikerült megállapodni.

A 73 éves kanadai szakvezető első, igazi tétre menő tornája magyar szövetségi kapitányként a februári, budapesti olimpiai selejtező volt, amelyen a csapat a pályán nem harcolta ki a továbbjutást, mert kikapott Japántól. Azonban a fehéroroszok utólagos kizárása miatt a magyarok a nyár végén mégis folytathatják az ötkarikás kvalifikációs sorozatot Pozsonyban.

MacAdam mindkét megbízatása az idény végén lezárul.

A válogatott pénteken a házigazda olaszokkal, a szombati záráson pedig a szlovénokkal találkozik. A kiegyenlített mezőnyre jellemző, hogy három forduló után már nyeretlen és veretlen csapat sincs. Így aztán a hatpontos és a szlovénokkal együtt éllovas magyarok még ki is eshetnek a divízió I/B-be, viszont az olaszok elleni győzelemmel akár már pénteken vissza is juthatnak a 16-os elitbe. Két fordulóval, azaz hat mérkőzéssel a vége előtt csak annyi jelenthető ki, hogy van olyan forgatókönyv, miszerint feljutást érhet a házigazda elleni siker - például ha a szlovénok legyőzik Japánt, a Koreai Köztársaság-Románia találkozó pedig ráadásban ér véget -, de az is lehet, hogy a szlovénokat is le kell győzni ehhez a szombaton, illetve két vereség esetén alakulhat úgy a többi mérkőzés, hogy az magyar búcsút eredményez.

A pénteki ellenfél nem ismeretlen. Múlt kedden Meranóban felkészülési összecsapáson a magyarok úgy nyertek 6-5-re, hogy vezettek már 6-2-re is. A házigazda alanyi jogon résztvevője a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiának, erre szeretnék "felfuttatni" a csapatot, és nem titkoltan Bolzanóban fel akarnak jutni az élvonalba. Ha ez nem sikerülne, akkor a szakmai stábot lecserélik. A nyomással egyelőre nem tud mit kezdeni az olasz válogatott, a románok 6-1-es legyőzését követően pontot veszített Japánnal szemben a 4-3-as hosszabbításos sikerrel, majd szerdán 2-0-ra kikapott Szlovéniától. Így aztán a cél elérése miatt az olaszoknak muszáj legyőzniük pénteken a magyarokat. Az örökmérlegben 18 magyar és 23 olasz siker mellett szerepel 7 döntetlen. A legutóbbi tétmérkőzést 2021. augusztus 29-én vívták a felek, a rigai olimpiai selejtezőben 2-1-es magyar diadal született, míg vb-n, a divízió I/A-ban, 2018. április 23-án Budapesten 3-2-re győzött a magyar válogatott.

A szlovénokkal szemben egészen borzalmas a magyar mérleg téthelyzetben: mind a 11 vb-meccset a rivális nyerte, ezeken 56 gólt ütött és csak 13-at kapott. Két éve Ljubljanában - amikor mindkét együttes feljutott az elitbe - 5-1-re nyertek a hazaiak. Bolzanóban viszont több meghatározó játékosuk hiányzik, Dél-Korea 4-2-re győzött ellenük, azonban a románok elleni 6-1-es és az olaszokkal szembeni 2-0-s diadallal jelezték feljutási szándékukat.

Forrás: MTI

Fotó: MTI