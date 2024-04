A bevándorlással tönkreteszik Európát + videó

Megosztás itt:

A csomag lényege a kötelező kvóta szerinti áttelepítés és befogadás.

Nem az európai emberek érdekeit képviselik azok, akik ma Brüsszelben a döntéseket hozzák, ezt láthatjuk a háború vonatkozásában is, ezt láthatjuk a bevándorlás vonatkozásában is, és ezt láthatjuk gazdasági és energetikai kérdésekben is - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás kiemelte: 2015-höz képest a brüsszeli politikában semmi érdemi változás nem történt. Szerinte az Európai Unió a migrációs paktummal gettókat hozna létre.