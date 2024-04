Térkép készült Karácsony Gergely meg nem valósított ígéretei alapján

Megosztás itt:

Számos, a fővárosiak életminőségét nagyban javítani kívánó projektet harangozott be a baloldali városvezetés, azonban döntő többségük a látványtervek elkészítéséig jutott. A főváros hivatalos oldalán azonban továbbra is elérhető a leginkább a fővárosi zöldterületek védelmével, felújításával és rehabilitációjával foglalkozó Radó Dezső-terv.

A tervben a sokak számára jól ismert, a korábban ígérthez képest szerényebb formában, de legalább fajlagosan drágábban megvalósult beruházások, mint a Blaha Lujza tér felújítása mellett egészen komplex projektek is voltak. Ilyen többek között a XXII. kerületben található Háros-sziget északi részén fekvő egykori Hunyadi-laktanya területének rehabilitációja is, aminek eredményeként a főváros déli részén, a kontinens egyik egyedülállóan fennmaradt ártéri őserdeje mellett parkot létesítettek volna a kikapcsolódni vágyók számára. Azonban, mint oly sok minden, ez sem valósult meg. A Magyar Nemzet stábja bejutott a sziget kíváncsi szemek elől elzárt részére, azonban csak leromlott állapotú, üres épületeket találtunk.

Szintén a program részeként megújították volna a Népligetet, amely az elmúlt időszakban a családok helyett a hajléktalanok, a kábítószerfüggők és a prostituáltak kedvenc helyévé vált. A főváros legnagyobb közparkjában azonban nem történt jóformán egy kapavágás sem, pusztán a látványtervek tömkelege készült el. Kőbánya egy másik parkja azonban még rosszabb állapotba került az elmúlt években. A projekt másik eleme, a Terebesi erdő, amelyet a balliberális városvezetés néhány évvel ezelőtt még az új Városligetként képzelt el, most hajléktalanok otthona. A területre sötétedés után a kutyát sétáltatók nem mernek bemenni, az erdőt pedig lépten-nyomon illegális szemétlerakók tarkítják. A X. kerülethez hasonlóan Csepelen is nagy területen képzelt el a balliberális városvezetés hatalmas közparkot, amelyet jobbnál jobb funkciókkal láttak volna el. Azonban ez a fejlesztés is kizárólag a látványtervek elkészítéséig jutott, utána megrekedt, majd a süllyesztőbe került a projekt.

A választási ígéretek egyik zászlóshajójának tekintett Városháza parkból sem lett semmi, lassú tervezgetés folyik, de a város közepén még mindig egy murvás, poros parkoló éktelenkedik.

