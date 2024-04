Ilyen volt a keszthelyi Majorbéli Húsvéti Piknik + videó

Megosztás itt:

A jószágokat is meg lehetett etetni az élménygazdaságban. A kárpáti borzderes tehenek mellett a juhok is szívesen fogadták a csemegét. A közönségkedvenc csacsi a simogatást is megengedte. A húsvétra való tekintettel nyuszikat is lehetett csodálni. A családi kincskereső játék is népszerű volt.

Tajti Tibor, az egyik látogató így összegzett: „Tavaly is voltunk már kinn, tavaly is nagyon-nagyon sikeres volt és az idei év is úgy néz ki, hogy nagyon tetszik a gyerekeknek. Vannak ilyen találós kérdések, most ennek a megfejtésén vagyunk éppen. Legalább megismerik a gyerekek a régi tanyasi környezetet, egy kicsit a régi növényeket, meglátják itt a régi népszokásokat. Nagyon sikeres, tavaly is nagyon jó volt és azért is jöttünk vissza, mert nagyon tetszik.”

Locsolóversmondó versenyt is hirdettek a piknikre. A bátor jelentkezők szebbnél szebb költeményekkel kápráztatták el a közönséget. Kézműveskedéssel is készültek a szervezők, húsvéti dekorációkat lehetett alkotni. A szezonnyitó rendezvény mindig nagyon népszerű a majorban.

Rajnai Virág Éva – kiállítóhely-vezető, MMgMK Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely: "Április 1-jén nyitottuk ki az Élménygazdaság kapuit, nagyon várjuk minden évben a major kapunyitogató rendezvényét. Eddig nagyon pozitív a benyomás, mert sokan érkeztek már a 10 órás nyitásra. Most ebből az alkalomból a major állandó állatain kívül kisnyuszikat és kiscsibéket is beszereztünk, őket is lehet simogatni. Ezen a napon mutatkozik be Vackor, az új kis pulikutyánk, aki már két hónapja a major lakója, de most találkozik először látogatókkal."

A szervezők ajándékokkal is kedveskedtek. Kemencében sült kalácsot és házi kakaót kaptak az érdeklődők.