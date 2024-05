Gőzerővel zajlik a fővárosi számlagyárral kapcsolatos nyomozás

Megosztás itt:

Noha a Lánchíd-botrány főszereplője egy korábbi bírósági meghallgatásán azzal védekezett, hogy ő a hatalom áldozata és a tavaly novemberi elfogása a számlagyáras botránnyal összefüggésben koncepciós eljárás, ennek igencsak ellentmond, hogy a jogászt a múltban is több bűnüggyel összefüggésbe hozta már a hatóság. Itt van például az a büntetőper, aminek a tárgyalásán mindezeket felhozta: a cselekmény és a meggyanúsítása, majd megvádolása ugyanis hosszú évekkel korábbra nyúlik vissza. Ahogy azt a pénteki cikkünkben megírtuk, a férfit azzal vádolják, hogy egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban. a bűncselekménynek rengeteg sértettje van, a kár pedig megközelítőleg hetvenmillió forint.

A jogászt korábban kapcsolatba hozták felesége volt párjának megveretésével is, igaz, az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették. Az ügy ugyanakkor ezzel még nem ért véget, mert a sértett pótmagánvádat nyújtott be, amit a bíróság befogadott, így ez a súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) még folyamatban van. A birtokunkba jutott rendőrségi iratokból az is kiderült, hogy a verésre felkért két férfi jól ismert az éjszakai életben, ráadásul viperával támadták meg Vig haragosát, aki csak a szerencsének köszönhette, hogy nem sérült meg súlyosabban.

Vig Mórnak mindezek mellett van egy jogerős ítélete is, hiszen egy vesztegetési ügyben marasztalta el őt a bíróság. Az ügy lényege, hogy egy nemierőszak-ügy áldozatát akarta néhány évvel ezelőtt lefizetni és hamis vallomásra rávenni Vig Mór, hogy ezzel mentse a bűncselekménnyel gyanúsított ügyfelét. Az áldozatnak 400 ezer forintot ajánlott azért, hogy változtassa meg korábbi vallomását és a legközelebbi rendőrségi kihallgatásán már mondja azt: önként ment bele a szexuális együttlétbe.

Miután a Kúria 2022 januárjában kimondta a végső szót, Vig elbúcsúzhatott az ügyvédi praxisától. Ez a döntés később fontos momentum lesz a budapesti baloldal nagy korrupciós botrányánál, a fővárosi számlagyár ügyénél, de erről kicsit később.

Előbb nézzük, miről is van szó: Vig Mórt tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával tartott házkutatást a jogásznál, akit többek között különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítottak meg. A NAV nyomozói összesen 33 fővárosi helyszínre szálltak ki – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le.

