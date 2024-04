Állítása szerint helyi civilektől gyűjt adományt kampányára a törökbálinti ellenzéki polgármesterjelölt + videó

Megosztás itt:

A videóban látható felvételeket a Magyar Nemzet hozta nyilvánosságra, még a múlt héten. Ezeken az látható, hogy Perjés Gábor törökbálinti házában találkozott Karácsony Gergely, Lukácsi Katalin és a helyi ellenzéki polgármesterjelölt, Szőke Péter.

Perjés Gábor, párbeszédes politikus neve akkor került a figyelem középpontjába, amikor feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ jelentését, amiből kiderült, hogy Karácsony Gergely párttársa tizenkilenc alkalommal több mint 500 millió forintot fizetett be, a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára. Törökbálinti házában később az adóhatóság házkutatást is tartott.

Szőke Péter a közösségi oldalán múlt héten be is számolt arról, hogy Karácsony Gergely részt vett vele egy törökbálinti rendezvényen, az előtte létrejött találkozóról Perjés Gábor házában nem ejtett szót. Később Szőke Péter a Magyar Nemzetnek elismerte a találkozót, és többek között arról is beszélt, hogy adományokat gyűjtenek a helyi kampányba.

Szőke Péter először nem szeretett volna nyilatkozni a szerdai testületi ülés előtt.

Szőke Péter végül azt híradónknak is elismerte, hogy gyűjt adományokat a kampányához, bevallása szerint helyi civilektől, de azt egyelőre nem tudta megmondani, mekkora összeg érkezett be.

Szőke Péter állítása szerint a kampányáról nem esett szó Perjés Gábor házában múlt héten, csupán ott fogadták a Törökbálintra érkező Karácsony Gergelyt.