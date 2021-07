2022-ben nyithat a magyar vakcinagyár

A magyar oltóanyaggyár 2022 végén nyithatja meg kapuit - erről számolt be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte, hogy a vakcinagyártás stratégiai jelentőségű kérdés, ezért döntött úgy a kormány, hogy a most induló nemzeti konzultációban is helyet kap az oltóanyaggyár ügye. Az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a magyarok kétharmada a nemzetek Európáját támogatja a birodalmi jellegű, Európai Egyesült Államokkal szemben. Ha akarná, sem tudná elgáncsolni Brüsszel a magyar gazdaságot - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Origónak. A budapesti klímastratégia nem megy túl a kormány elképzelésein - mondta a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Toldi Ottó szerint 2030-as klímasemlegességről szóló Karácsony Gergely ígéret valójában egy felelőtlen és irreális fogadalom volt, ezért sem hallunk róla mostanában. Szeptembertől 47 tehetséges fiatal kezdheti meg tanulmányait a világ legjobb külföldi egyetemein a Stipendium Peregrinum ösztöndíjjal - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az európai fővárosok közül Budapesten a legalacsonyabb a földgáz lakossági ára, miközben a villamos energia végfelhasználói ára a második legolcsóbb ugyanitt. A túlfogyasztás elkerüléséről, a szükségtelen ruhaneműk megvásárlásának mellőzéséről is beszélgetett Áder János államfő Mengyán Eszter újságíróval, szín- és stílustanácsadóval a Kék bolygó című podcastjának legújabb adásában. A cukorbetegek számíthatnak a magyar kormány segítségére - mondta Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Meg kell akadályozni a nagy technológiai cégek beavatkozását az európai választásokba - mondta Szijjártó Péter az európai uniós tagországok külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásán. Fontos, hogy milyen válaszokat tudunk adni a 21. század kihívásaira - hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács alapító elnöke Újvidéken. Az Európai Unió újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszország ellen bevezetett gazdasági szankciókat, mivel nem történt előrelépés a minszki megállapodások végrehajtásában - közölte az uniós Külügyi Tanács. Már több mint 187,2 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában lassult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt kevesebb mint kétszáz új beteget jegyeztek fel. Franciaországban kötelezővé teszik a koronavírus elleni védőoltást az egészségügyi dolgozók számára. Görögországban csak a koronavírus ellen beoltott emberek mehetnek be az éttermek zárt tereibe és a kulturális rendezvényekre - jelentette be Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök. A brit kormány egy hét múlva feloldja a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére elrendelt, még érvényben lévő utolsó jogi korlátozások nagy többségét Angliában. Kigyulladt egy koronavírus-fertőzötteket ellátó kórház a dél-iraki Nasszírija városában, legalább ötven ember életét vesztette, többen pedig válságos állapotban vannak. Az Egyesült Államok vízumkorlátozásokat vezet be száz nicaraguai vezetővel szemben - jelentette be Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Afganisztánban a tálibok körülvették az ország középső részén fekvő Gazni tartomány azonos nevű székhelyét - közölték helyi tisztségviselők. Szudán a területén létrehozandó orosz haditengerészeti bázisról szóló egyezmény ratifikálására készül - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A hadsereget is bevetik Dél-Afrika két tartományában, hogy elfojtsák a volt elnök bebörtönzése nyomán kialakult, halálos áldozatokat is követelő zavargásokat. 94-re nőtt az azonosított halálos áldozatok száma a múlt hónapban összeomlott floridai lakóháznál. Összeomlott egy szálloda épülete a kelet-kínai Szucsouban, a balesetnek több halálos áldozata van. Szakadékba zuhant egy busz Bolívia déli részén, legalább harmincnégy ember életét vesztette, tucatnyi pedig megsérült. Legalább száz aktivistát, újságírót és tiltakozót letartóztattak Kubában a hétvégi kormányellenes tüntetéseket követően, amelyekért a kommunista vezetés szerint az Egyesült Államok a felelős. Egyebek mellett terrorcselekmények vádjával letartóztatták Freddy Guevarát, a venezuelai ellenzék egyik vezetőjét. Az Ukrajnát elkerülő Északi Áramlat-2 vezeték nem szünteti meg Ukrajna tranzitország szerepét az Európai Unióba irányuló orosz földgázszállításokban - mondta Angela Merkel német kancellár. Czeglédy Csaba tagadta az általa irányított Human Operator Zrt. ellen megfogalmazott vádakat a Kecskeméti Törvényszéken. Megkezdődött a budapesti Blaha Lujza tér átépítése, 10-12 hétig komolyabb forgalomkorlátozásra kell számítani a csomópontban. Gyorssegélyt ad és a helyreállításban is segít a jégeső Baranya megyei károsultjainak a Katolikus Karitász és a Pécsi Egyházmegyei Karitász. A következő napokban 125 településen és hat budapesti kerületben folytatódik a szúnyoggyérítés. Női kézilabda felkészülési mérkőzés: Magyarország - Brazília 24:23 Babos Tímea és Jani Réka párosban bejutott a negyedddöntőbe a budapesti Római Teniszakadémián zajló salakpályás női tornán. Fucsovics Márton wimbledoni negyeddöntős szereplésével kilenc helyet javítva a 39. a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is Novak Djokovic vezet. A szombaton véget ért labdarúgó Copa Americán összesen 179 koronavírusos esetet regisztráltak.