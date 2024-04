Politikai hobbista – Varga Miklós: Én a dalaimmal mondom el, hogy mit gondolok a világról + videó

Megosztás itt:

Két éve háború zajlik a szomszédunkban, Ukrajnában. A Közel-Keleten egyre hevesebbek a harcok a zsidó állam és a muszlim világ között. Izrael és Irán már közvetlen katonai konfliktusba is került egymással. Továbbra is illegális migránsok ezrei ostromolják Európa határait, miközben a nyugati nagyvárosokban a már ott lévők bandákban szerveződve késelnek, erőszakolnak, fosztogatnak. Olyan, a hétköznapokban kevésbé látható, de legalább ilyen súlyos problémákról már nem is beszélve, hogy Európa versenyképessége, innovációja teljesen leamortizálódott. A legnagyobb vállalatok rangsorában, a benyújtott szabadalmak számában egyre inkább háttérbe szorul Európa, és Kína jön a helyére. De megnyugodhatunk. Brüsszelben végre elkezdtek a fontos kérdésekkel foglalkozni. Ja, nem – így vezette fel Jeszenszky Zsolt a műsor első blokkját, amelyben arról beszélgettek, hogy Brüsszelben a valós problémák helyett még mindig az LMBTQ emberek láthatóságával vannak elfoglalva.

A műsor második felében Varga Miklós rockzenész volt a vendégük, akivel arról is beszélgettek, hogy Magyar Péter az alkotók megkérdezése nélkül használt fel klasszikus magyar rockdalokat a tüntetésén, ezzel nagy felháborodást okozva.