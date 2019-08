Változékony idő vár ránk az elkövetkező napokban

Csütörtök napközben a gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Estétől nyugat felől egyre több helyen megnövekszik a magasszintű felhőzet, ami reggelre a Nyugat-Dunántúlon meg is vastagszik, és ott néhol zápor, zivatar is kialakulhat.

Magyarországi időjárás-előrejelzés péntek estig

Pénteken a változóan felhős ég mellett szűrt napsütésre számíthatunk, de délelőtt inkább nyugaton és középen, délután keleten időszakosan zárt is lehet a felhőzet. A Tiszántúl kivételével szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Csütörtökön a Tiszántúlon, pénteken másutt is élénk lesz az északi szél, de pénteken a Kisalföldön, illetve zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10, 16 fok között alakul, de északon a völgyekben, illetve az alföldi homokhátságokon 8, 9 fok is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22, 27 fok között valószínű.

Európa időjárása

A Kelet-európai-síkság felett ciklon örvénylik, amelynek hidegfrontja dél felé a Keleti-Kárpátokon át a Balkán-félsziget déli részéig húzódik. E front mentén sokfelé fordul elő eső, zápor, zivatar, helyenként nagy mennyiségű eső esik. Éles a hőmérsékleti kontraszt is: míg a front keleti oldalán 30, 35 fokot mérnek, attól nyugatra csak 17, 24 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A Brit-szigetek felett ugyancsak ciklon helyezkedik el, amelynek hatására az Északi-tenger környékén, valamint Franciaországban van felhősebb idő, szórványosan csapadék is előfordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet arrafelé a tengerparti területeken 17, 21, a szárazföld belsőbb részein 22, 27 fok között alakul. Ezzel szemben a mediterrán térségben anticiklonális hatások uralkodnak, száraz, napos idő van, csak a hegyek felett alakulnak ki zivatarfelhők, ezek délután meg is dörrennek néhol. Délutánra 27 és 36 fok közé melegszik fel a levegő, de Dél-Spanyolországban 39 fok is előfordul. Eleinte ez az anticiklon alakítja a Kárpát-medence időjárását, majd egyre nedvesebb levegő érkezik fölénk, és pénteken szórványosan csapadék is várható.

MTI