Nyertese lehet Szoboszlai Dominik az új főnök érkezésének

A már 40 éves Jenner 2012 és 2014 között volt a Ferencváros labdarúgója, 45 bajnokin 9 gólt szerzett, majd a 2014/15-ös szezonban hat bajnokin a Diósgyőr csapatában is pályára lépett, ezeken nem talált be. Jenner korábban Bredában együtt futballozott, majd a visszavonulásuk után az AZ Alkmaarnál együtt is dolgozott az utóbbi években a Feyenoord élén sikert sikerre halmozó Arne Slottal - emlékeztetett a Metropol.

A lap rámutatott, Jenner elmondta a véleményét a Rousing the Kop liverpooli portálnak arról, hogy Szoboszlai Dominik számára mit tartogat a levegőben lógó edzőváltás.

A Slot által képviselt játékstílus emlékeztet a német sztáredző elképzeléseihez, azzal a különbséggel, hogy még látványosabb támadófocira és több labdabirtoklásra, rövidpasszos játékra törekszik. Mintha Klopp és a Manchester City-szakvezető Pep Guardiola stílusának a kombinálására esküdne.

Az utóbbi szezonok statisztikáiból kitűnik: Slot irányító középpályásai rendre átlagon felüli teljesítményt nyújtanak, sok góllal és gólpasszal.

Márpedig Jenner szerint ennek Szoboszlai lehet a legfőbb nyertese.

Fotó: Getty Images