Evezős világkupát tartanak a héten Szegeden

Szerdán és csütörtökön párizsi kvótákért szállnak vízre a versenyzők a Maty-éren. Magyarország a tavalyi, duisburgi vb-n a lehetséges 18 indulási jogból 15-öt már begyűjtött. Ez már elég ahhoz, hogy a francia fővárosban minden számban legyen magyar versenyző, de most a fennmaradó három megszerzésére is kísérletet tesz a csapat.

Női K-2 500 méteren a Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese páros (a képen) lesz a hazai induló, az egységnek nyernie kell a két kvóta begyűjtéséhez. A harmadik indulási jogért a rutinos Takács Kincső száll harcba C-1 200 méteren, a világbajnok kenusnak az első két hely valamelyikén kell végeznie.

A világkupa ezt követően péntektől vasárnapig tart majd. Ennek különösebb tétje nem lesz, viszont kiváló erőfelmérőnek ígérkezik a versenyzők számára, hogy megnézzék, hol tartanak a felkészülésben. A viadalon 26 számot rendeznek, egy nemzet akár két egységet is indíthat valamennyiben.

Ami az olimpiai számokat illeti, férfi kajak egyes ezer méteren az olimpiai bajnok Kopasz Bálint, valamint a tokiói ezüstérmes Varga Ádám is rajthoz áll. Ötszáz párosban a Szolnokon meglepetésre diadalmaskodó Kurucz Levente, Opavszky Márk duó, valamint a tavaly - ugyancsak Szegeden - világkupát nyerő Nádas Bence, Tótka Sándor kettős képviseli a magyar színeket. Két négyest is rajthoz állít Hüttner Csaba szövetségi kapitány, a vb-ezüstérmes Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor kvartett mellett a Szolnokon mögöttük másodikként befutó Hidvégi Hunor, Fodor Bence, Kurucz Levente, Balogh Gergely összeállítású egység is bizonyíthat.

Női kajakban a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is inkább a jövő reménységeire számít a kapitány. Ötszáz egyesben Fojt Sára és Pupp Noémi indul majd (Fojt emellett kétszázon, Pupp pedig ezren is rajthoz áll), míg párosban a Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese, illetve a Nemes Réka, Dráviczki Dóra egység versenyez. Az egyetlen női négyest Kiskó Réka, Rugonfalvi-Kiss Janka, Kőhalmi Emese és Csikós Zsóka alkotja majd.

Kenuban Adolf Balázs neve két olimpiai szám rajtlistáján is szerepel. Az ezer egyes mellett ötszáz párosban Hajdu Jonatánnal térdel össze, akivel megnyerték a szolnoki válogatót. Fejes Dániel programja is hasonlóan fog alakulni, az egyes mellett ötszáz párosban Kollár Kristóffal készül a világkupára.

A nőknél Takács Kincső és Horányi Dóra indul C-1 200 méteren, míg párosban az újonnan összetérdelő és a szolnoki válogatót is megnyerő Bragato Giada, Benkucs Kíra, valamint a mögöttük másodikként záró Opavszky Réka, Csorba Zsófia egységnek lehet majd szorítani.

A magyar csapatban lesz három olyan fiatal sportoló is, aki élete első felnőtt világversenyén bizonyíthat, a kenus Benkucs Kíra, valamint a kajakos Tamás Gergő és Kollek Bálint is Szegeden debütál a nemzetközi mezőnyben.

A csütörtöktől szombatig tartó para-világbajnokságon - amely kvótákat is kínál a paralimpiára - kilenc hazai versenyző száll vízre. Hajdu Botond szövetségi kapitány a már meglévő négy mellé további egy-három párizsi indulási jog megszerzését látja reálisnak.

A két legnagyobb magyar éremesélyes a KL1-ben négyszeres címvédő Kiss Péter Pál, illetve a női KL2-ben Varga Katalin lesz Szegeden.

Az ötnapos verseny döntőit az M4 Sport, illetve a Duna World élőben közvetíti.

Forrás: MTI

Fotó: kajakkenusport.hu