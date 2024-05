Áll a bál a Nike olimpiára szánt női sportdresszeinek túlszexualizáltsága miatt + videó

Megosztás itt:

A Nike vitatott sportmeze feltűnő vonalvezetéssel készült: a próbababán a női ruhadarab alsó részét igen magasra szabták. A pekingi olimpikon Queen Harrison Claye gátfutó ironikus humorral kérdezett meg egy szőrtelenítő-központot, hogy szponzorálnák-e az amerikai csapatot, utalva a ruha sokat mutató szabására. A párizsi olimpiára nagy reményekkel érkező, tavaly Budapesten ezüstérmes Tara Davis-Woodhall távolugró is zavarának adott hangot, amikor megjegyezte, hogy a „csúnyája” látszani fog.

A legnagyobb visszhangot Lauren Fleshman egykori hosszútávfutó kritikája keltette, aki szerint a mez nem elit atlétikai felszerelés, hanem a patriarchális erők szülte viselet. Fleshman hosszú Instagram-posztjában fejtette ki, hogy az élsportolóknak nem azon kellene aggódniuk, hogy verseny közben melyik intim testrészük látszik ki, és ha a mez valóban előnyös lenne, akkor a férfiak is viselnék. A Rióban döntős Colleen Quigley akadályfutó is felháborodásának adott hangot: szerinte a mezek egyáltalán nem alkalmasak a legjobb teljesítmény elérésére. Az angliai sprinter Katelyn Hutchison szerint nem volt nő a teremben, amikor kiválasztották a szabásvonalat, ami nem sok mindent takar az intim testrészek környékén, tehát nem a sportolók igénye volt az elsődleges. Az amerikai paralimpikon Femita Ayanbeku viccnek nevezte az esetet, mondván, anyaként nem teheti ki magát ennek. Az amerikaiak maratonfutója, Fiona O’Ceeffe (aki idén versenyrekorddal kvalifikálta magát a párizsi játékokra) azonban próba nélkül is biztos volt benne, hogy nincs miért aggódni, mert lesz lehetőség választani.

A kétszeres olimpikon Erdélyi Zsófia maratonfutó az úszók felszereléséhez hasonlítja a ruhát, ami kép alapján eléggé kivágott, és ez szerinte is feszegeti a határokat. – Szerintem aki nem érzi jól magát ebben, az nem fogja felvenni. Kinézetre nem sok minden különbözteti meg egy úszódressztől. A választás lehetősége nem mindig adott, Rióban például csak futóbugyi állt rendelkezésre – teszi hozzá Erdélyi Zsófia.

A többszörös Európa- és világbajnoki résztvevő Kerekes Gréta gátfutó szerint is sokat javult a helyzet. Míg korábban nem mindig volt lehetőség a válogatásra a világversenyeken, ma már több opció adott, mindenki megtalálhatja a neki legkényelmesebb szerelést.

Egyet tudok érteni a felháborodott amerikai sportolókkal. A túlszexualizált viseletekből korábban is volt már botrány, de szerintem a sport nem erről szól. Senki sem akar ennyit mutatni magából – magyarázza a tízszeres magyar bajnok.

A teljes cikk a Magyar Nemezt honlapján olvasható.

Fotó: Youtube