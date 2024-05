Több tízezer illegális bevándorló érkezett Spanyolországba + videó

Megosztás itt:

Majdnem háromszor annyi illegális bevándorló kötött ki Spanyolországban az év első négy hónapjában mint tavaly ugyanebben az időszakban- ez derült ki a belügyminisztérium legújabb statisztikájából. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy míg tavaly nagyjából 6800, addig idén már közel 20 ezer afrikai menekült érkezett ide, közülük is a legtöbb embert a Kanári-szigeteken húzták ki a vízből, ahol az országosnál is látványosabb a statisztika. Oda ugyanis már majdnem ötször annyian érkeztek mint tavaly és megfelelő intézkedések híján nincs megállás, hetente több száz érkezővel kell továbbra is számolni.

Közben egyre több a probléma az országban szétszéledt menekültekkel - merthogy a kormány nem követi figyelemmel a mozgásukat, azt a segélyszervezetekre bízta. Múlt héten az egyik melillai befogadóközpont ellen tettek panaszt, mert az ott lévő gyerekek folyamatosan kárt tesznek a biztonsági cég berendezéseiben, Baszkföldön eközben egy már kiutasított marokkói férfi molesztált egy kislányt, de folyamatosak a lopással kapcsolatos bejelentések is, hisz ezek az emberek papírok híján nem tudnak másképp boldogulni. A napokban Valenciában ismét kiraboltak egy turistát. Két algériai férfi lopott el tőle egy több ezer eurót érő órát és arany karkötőt. Végül mindkettőt letartóztatták. Ciudad Realban pedig egy a baszkföldihez hasonló szexuális zaklatás történt, két marokkói férfi molesztált egy 15 éves lányt. Végül a feljelentésnek köszönhetően ők is rács mögé kerültek. A Vox helyi képviselője arra szólította fel a női szervezeteket, hogy közösen ítéljék el a történteket és követeljenek választ a központi kormánytól. A párt nyomatékosította, hogy meg kell erősíteni Spanyolország határait és egyéb intézkedés mellett az ideérkezőket azonnal vissza kell küldeni a származási országukba, mert másképp nem lehet megfékezni az egyre súlyosabb illegális migrációt.