Megszavazták az uniós kötelező migránskvótát

– Brüsszel visszaél a hatalmával – reagált Orbán Viktor Facebook-oldalán a tegnap megszavazott uniós migránspolitikai csomagra. A miniszterelnök azt írta, Magyarországra erővel akarják áttelepíteni a migránsokat. A kormányfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy hazánkból bevándorlóországot akarnak csinálni. A csomagot tegnap a luxemburgi belügyminiszteri ülésen fogadták el többségi szavazattal annak ellenére, hogy korábban azt ígérték, hogy az Európai Tanács konszenzussal fog dönteni a kérdésről.

– Újabb motivációt kaptak a migránsok arra, hogy elinduljanak Európába –így értékelte az unió újonnan elfogadott migránspolitikai csomagját a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a tegnapi luxemburgi vitán hangsúlyozta, az elosztási mechanizmus révén maguk az illegális bevándorlók vagy az embercsempészek fogják eldönteni, hogy Európában kik lakjanak. A politikus aránytalannak nevezte a határnál történő eljárások mértékét is. Az államtitkár szerint a határvédelmi költségek uniós finanszírozása kapcsán nem történt előrelépés.

– Innentől kezdve tehát, hogyha ez a jogalkotási folyamat végigmegy, a tagállamoknak nem lesz beleszólása abba, hogy pontosan kik is fognak élni az ő területükön. Hanem egy uniós elosztási mechanizmus révén lényegében maguk az illegális migránsok vagy az őket Európába szállító embercsempészek fogják eldönteni azt, hogy Európában kik laknak. És az országok nem tudják eldönteni, hogy ki lesz az ő államuk területén lakó személy és ki nem. Magyarország ezt természetesen végig ellenezte, Lengyelország is nagyon határozottan ellenezte a javaslatot, és voltak még további országok is – hangsúlyozta Rétvári Bence.