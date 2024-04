Ferenc pápánál tett látogatást Sulyok Tamás államfő + videó

Megosztás itt:

Ferenc pápa nagy hálával és örömmel őrzi szívében a budapesti látogatás szép emlékeit. Úgy érkezett a magyarok közé, mint zarándok, testvér, barát, hogy Európa jövőjéért és a béke építéséért imádkozzon a magyarokkal– mondta a VI. Pál teremben összegyűlt diplomáciai küldöttségnek, a magyar püspököknek és zarándokoknak. Ferenc pápa a reggeli órákban magánkihallgatáson fogadta Sulyok Tamást, Magyarország köztársasági elnökét, melyről az államfő személyesen számolt be televíziónknak.

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke: "A szentatyával a közösségekről beszélgettünk. Közösségeink jövőjéről beszélgettünk. Volt egy nagyon személyes témám is, amit a szentatyával megbeszéltem ugyanis a budapesti látogatása során a szentatya mondott egy nagyon szép beszédet és ebben a beszédben Szent István egyik intelmét is említette. Ez úgy szól, hogy légy szelíd, sose küzdj az igazság ellen. Engem ez már akkor megérintett a tavalyi évben most, hogy megválasztottak köztársasági elnökké eszembe jutott és már korábban úgy éreztem, hogy ez nekem sokat mond. Megkérdeztem a szentatyát, hogy ő ideadja-e ezt nekem Szent István ezen intelmét, hogy én ezt, mint egy mottót használjam. A szentatya nagy örömmel adta ezt nekem ide és most már ezt fogom is nyilvánosan is használni."

Az államfő arról is beszámolt, hogy egy csodálatosan szép képes krónika díszmásolati kiadványával, egy matyó terítővel, festett tojásokkal és a Szent István Intelmeit tartalmazó kötettel kedveskedett a szentatyának.

Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár: "A nagy öröm volt ezerötszáz magyarral együtt lenni a szentatya, illetve azt követően szentmisén a Szent Péter bazilikában szentatya felidézte a tavalyi látogatását és annak azt az üzenetét, hogy Európának bölcsődékre van szüksége és nem pedig sírokra. Sok sok bölcsőre és nem pedig a háborúk okozta következmények miatt a sírokra. Nagyon jó volt hallani azt az álláspont, azt az állásfoglalást, amit évek óta mondunk, hogy békesség kell a két nagy nemzet között az orosz és az ukrán között, de békességgel az egész földön. Nagyon rossz irányba mennek a dolgok nagyon veszélyes irány van. Hála Istennek ebben a pápával a szentatyával teljesen azonosan gondolkodunk."

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a szentatya ara bíztatta a zarándokokat, hogy őseink példája nyomán ezeréves történelmünk példáján törekedjünk arra, amit eddig is tettünk. Arra kérte a magyarokat, hogy ezt az üzenetet vigyék magukkal hazájukba és az egész világba.

Kovács Zoltán atya, a Pápai Magyar Intézet növendéke: "Megerősített bennünket abban, hogy FERENC pápa a szívében őrzi a magyarokat oda is nyúlt a szívéhez amikor ezt mondta egy különösen is emlékezetes volt számára a tavalyi zarándoklat a Magyarországra és amikor odajött hozzánk a 2 sor közé oda érkezett felénk akkor nagyon atyai módon volt jelen többen átadtak neki ajándékokat többen átadtak neki egy egy könyvet vagy egy jó kívánságot és ezeket mind figyelemmel hallgatta akár viccelt válaszolt rájuk."

Az atya azt is hozzáfűzte, jól volt azt érezni, hogy Ferenc pápa szeret minket, hogy a magyarok barátja.