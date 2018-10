Simonka György mentelmi jogának felfüggesztését kérte a legfőbb ügyész

A közlemény szerint a politikus tisztában volt azzal, hogy jelentős összegű pályázati források nyílnak meg, ezért 2009 év végén elhatározta, hogy olyan személyi kört épít fel, melynek segítségével uniós és hazai vissza nem térítendő támogatások igénybevételével jogtalan vagyoni haszonhoz juthatnak. Simonka György és társai a beruházásokat és az eszközbeszerzéseket felülárazták, de a politikus meghatározta azt is, hogy az egyes beruházásokat megvalósító cégek képviselőinek a vállalkozói díj általában 45 százalékát vissza kell neki szolgáltatniuk készpénzben. Az eddigi adatok alapján az okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd 400 millió forintot.

„Dr. Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés elnökénél a mai napon indítványozta Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését, mivel megalapozott gyanú merült fel arra, hogy bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, illetve hamis magánokirat felhasználása miatt őt eljárás alá kell vonni” – mondta a Legfőbb Ügyészség szóvivője, Fazekas Géza.

Mindent megszavaz

Simonka György maga is meg fogja szavazni mentelmi jogának felfüggesztését – jelentette be a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté hozzátette: amíg meg nem születik a bírósági ítélet, addig Simonka Györgyöt is megilleti az ártatlanság vélelme. Simonka ügyében már korábban lehetett arról hallani, hogy a hatóságok vizsgálódnak a fideszes politikus körül, Kocsis Máté erről azt mondta: akkor is beszélt erről párttársával.

„Beszéltünk róla korábban is. Simonka György ugyanazt mondta, amit ma is mondd: szívesen tisztázza magát, ő nem követett el bűncselekményt, ő mindenben együttműködik, és szeretné, ha mielőbb ez lezárulna, és ő semmilyen olyan magatartást nem kíván tanúsítani, ami ezzel ellentétes. Mindent megszavaz, mindent rendelkezésre bocsájt, mindenbe betekintést enged. A hatóságok pedig végezzék a dolgukat” – nyilatkozta Kocsis Máté.