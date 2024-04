Nagy Attila Tibor: Magyar Péter-őrület van és ez rossz az összes ellenzéki pártnak+ videó

Megosztás itt:

Nagy Attila Tibor, politikai elemző, Méltányosság Politikaelemző Központ: "Most Magyar Péter-őrület van. Tehát most nagyon... A hívek tényleg nagyon rajonganak érte - legalábbis egy részük. Ez viszont rossz az összes ellenzéki pártnak."

A politikai elemző arról beszélt az ATV Start műsorában, hogy a baloldali pártok csak veszíthetnek Magyar Péter politikai karrierjének felemelkedésével. Hozzátette, éppen az ettől való félelemmel magyarázható az MSZP, a DK és a Párbeszéd villámgyors összefogása, amelyet csütörtökön jelentettek be a pártok.

Nagy Attila Tibor: "Mivel a figyelem elvonása azért mindenkit sújt, még a Demokratikus Koalíciót is, ezért jogos a félelem, hogy a DK is szavazatveszteségtől fél. Ezért most megpróbálnak ez ellen tenni. Illetve, hogyha balul üt ki az Európai Parlamenti választások eredménye, akkor mondhatják, hogy dehát nem én egyedül vallottam kudarcot, hát ott volt a másik kettő is."

Egyet ért ezzel Márki-Zay Péter is. A Mindenki Magyarország Néppárt elnöke a Hírtv-nek adott interjúban elmondta, Magyar Péter lehetséges új pártja az ellenzéki pártoktól vehet ez szavazókat.

Márki-Zay Péter, elnök, Mindenki Magyarországa Néppárt: "Ha neki lesz egy pártja, akkor biztos, hogy nagyon sok szavazatot fog valamennyi ellenzéki párttól elvenni. Én azt gondolom, hogy azon belül pedig a jobboldali ellenzéki pártoktól valószínűleg többet. Tehát minket, a Mindenki Magyarországa Néppártnál ezt természetesen érinthet."

Bencsik András, újságíró a Sajtóklub című műsorban pedig arról beszélt, hogy Varga Judit volt férjét a baloldal politikai megmentőnek gondolja, ezért így fogalmazott: "Tehát egy új Gyurcsányt produkáltak. Emlékezzetek vissza Márki-Zay Péterben ilyen messiást látott a baloldal. Aztán nagyot bukott és ejtették. Hát bohóckodik a szerencsétlen, de már senkit nem érdekel. Most találtak egy új messiást. Őt építik föl."

A Századvég Kutatóintézet igazgatója szerint nem a Fideszt, hanem az ellenzéket gyengíti a baloldal új "messiása". Megadja Gábor az Origónak azt nyilatkozta, hogy az ellenzék már szívesen szabadulna Magyar Pétertől, de nem tud.