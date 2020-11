Elhunyt Mihály Tamás, az Omega együttes basszusgitárosa

4397 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 170 298-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 121 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3689-re emelkedett, 40 820-an meggyógyultak. Újabb egymillió darab favipiravir hatóanyagú tabletta érkezett Magyarországra, ezúttal Japánból - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Több mint 16 ezer 600 helyszínen, ezer tesztelő csapat végzi a bölcsődei, óvodai, iskolai és a szociális ellátásban dolgozók tesztelését - mondta a Miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. György István közölte: összesen 370 ezer embert ellenőriznek, az egészségügyi dolgozók szűrését intézményen belül, saját körben végzik el. Csak a szabályok betartásával lehet megakadályozni, hogy még több koronavírus-fertőzött legyen, és még többen haljanak meg a fertőzésben - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa. Telefonon keresztül is segítséget fognak nyújtani a Fidesz-KDNP képviselői a jövő hét elejétől - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István elmondta: ezekben a nehéz időkben különös jelentősége van az odafigyelésnek, ezért fel fogják hívni azokat az idős támogatóikat, akiknek életkoruk alapján szüksége lehet néhány jó szóra a koronavírus-járvány alatt. 150 koronavírus-tesztet végeztek el 8 idősotthonban Baranya és Tolna megyében. A Szocreg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: ez egy nagyon jó módszer arra, hogy kiszűrjék a fertőzött kollégákat. Két évvel a választások előtt kampány-üzemmódba kapcsolt Gyurcsány Ferenc pártja. Az ellenzéki vezetők abban állapodtak meg, hogy mind a 106 egyéni körzetben egy-egy közös jelöltet és egy közös miniszterelnök-jelöltet fognak állítani, de az előválasztás csak jövőre lenne. Ezzel szemben Gyurcsányék 38 választókerületben már elkezdték saját politikusaikat népszerűsíteni. Olyan helyeken is kampányolnak, ahol 2018-ban szocialista politikus nyert. A jövő évi adóváltozások a versenyképesség növelése, valamint a gazdaság újraindítása mellett egyszerűbbé és igazságosabbá teszik a magyar adórendszert - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A családbarát vállalatok versenyképesebben, hatékonyabban tudnak működni, mert dolgozóik lojálisabbak a céghez és munkájukat elhivatottan végzik - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A járvány miatt a a vendéglátás, a szállodaipar és a szabadidős ágazat az átlagosnál sokkal nagyobb károkat szenved el, hiszen nekik szinte teljesen be kellett szüntetni a működésüket - mondta a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra közölte: ezért döntött a kormány arról, hogy a szálláshely-szolgáltatóknak az állam megtéríti a november 8-ig beérkezett, december 11-ig szóló foglalások 80 százalékát. Lezárult a Magyar falu program idei pályázati alprogramja, minden kategóriában kihirdették a nyerteseket, a program jövőre az eddigieknél is nagyobb forrással folytatódik - mondta a Magyar Nemzetnek Gyopáros Alpár kormánybiztos. A 2021. január 1-jétől jelentősen megváltozó kötelező jótállási szabályok a javítási határnapok, feltételek módosításával is a vásárlók érdekeit szolgálják - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Görögországtól a magyar határig változó intenzitású és dinamikájú, de tavalyhoz, tavalyelőtthöz és az azelőtti évhez képest nagyobb az illegális migrációs mozgás - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A magyarországi baloldali politikusok ugyanúgy Soros György akaratát teljesítik, mint az uniós vezetők - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc. A KDNP szóvivője szerint az amerikai tőzsdespekuláns erőlteti a közös ellenzéki listát. A világon 57,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 36,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, ismét több mint 14 500 új beteget regisztráltak egy nap alatt, a járvány kezdete óta igazolt fertőzöttek száma átlépte a 600 ezret. Gyengül a járvány Csehországban. Az új igazolt koronavírus-fertőzések száma napi 3000 alá süllyedt, és mintegy 700-zal volt kevesebb, mint egy hete. Lengyelországban a karácsony előtti időszakban enyhítenek a kiskereskedelemre elrendelt korlátozásokon, szigorú higiéniai előírások betartása mellett november 28-tól ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok - jelentette be Mateusz Morawiecki miniszterelnök A szerb kormány tovább korlátozza a vendéglátóhelyek és üzletek nyitvatartását a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, így keddtől az élelmiszerüzleteken, gyógyszertárakon és benzinkutakon kívül mindennek be kell zárnia 18 óráig. A szlovén kormány egy héttel meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló intézkedéseket. Oroszországban a héten már negyedik alkalommal regisztráltak rekordot az új koronavírussal fertőzöttek napi növekedésében. Egy nap alatt csaknem 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Olaszországban a kiemelten járványveszélyes, úgynevezett vörös színű térségekben továbbra sem enyhítik a szigorú korlátozásokat, miután egy nap alatt több mint 37 ezer új fertőzöttet szűrtek és 699 beteg halt meg. Tizenöt nappal meghosszabbította a jövő héttől a koronavírus-világjárvány miatti veszélyhelyzetet a portugál parlament, miközben a kormány újabb intézkedéseket fontolgat. Az amerikai Pfizer gyógyszergyár és német partnere, a BioNTech benyújtotta a kérelmet az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyeletnél a koronavírus elleni vakcina engedélyezésére - erősítette meg a két cég képviselője. Örményország a jelenleginél is szorosabbra fűzné a katonai együttműködést Oroszországgal az örmény kormányfő nyilatkozata szerint. Oroszország 2021 végéig meghosszabbította a nyugati élelmiszerek behozatalára vonatkozó tilalmat, az erről szóló rendeletet aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök. Legalább 14 lövedék csapódott be Afganisztánban a főváros, Kabul egyik lakónegyedében, a támadásban 5 ember életét vesztette, 21 megsebesült. A kormány közlése szerint elfoglalt egy újabb települést a lázadó Tigré tartományban előrenyomuló etióp hadsereg. Huszonkét határsértőt tartóztattak föl a rendőrök Kübekházánál - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Az M1-es autópályán elfogtak a rendőrök Tatánál egy román sofőrt, aki tizenkét migránst akart Ausztriába vinni. 73 éves korában elhunyt Mihály Tamás, , az Omega együttes Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas basszusgitárosa. Női kézilabda Bajnokok Ligája: A Ferencváros 32:26-ra győzött a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában. A Debrecen 31:30-ra kikapott a török bajnok Kastamonu Belediyesi GSK otthonában a női kézilabda Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, így nem jutott a csoportkörbe. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián kikapott a vigaszágon, így hetedik lett a prágai cselgáncs Európa-bajnokságon. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - Budafoki MTE 3:0 Szoboszlai Dominik, a Red Bull Salzburg magyar válogatott középpályása a nyolcadik helyen végzett a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgónak járó Golden Boy-díj szavazásán. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség úgy döntött, hogy Peking visszalépése ellenére mégis megrendezi a jövő évi gyorskorcsolya-világbajnokságot.