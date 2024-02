A NAV is vizsgálja Korányi Dávidék legújabb botrányát + videó

Megosztás itt:

A közelmúltban robbant a hír, hogy az Action for Democracy (A4D) vezetése kvázi bevallotta: szó sem volt semmiféle mikroadományokról, hanem a guruló dollárók ügyében Soros György adta a milliókat a magyar baloldalnak.

Az X felületén megjelent felvételeken olyan, a spekulánshoz közel álló emberek mesélnek gyanútlanul, mint Kati Marton, Wesley Clark tábornok vagy éppen Korányi Dávid, az Action for Democracy igazgatója, aki korábban Karácsony Gergely főtanácsadója volt.

„Nem vagyunk szégyenlősök”

Utóbbi – egyebek közt – a baloldali kampányfinanszírozás nemzetközi technikáiról rántotta le a leplet:

Valójában nem vagyunk szégyenlősök, amikor tekintélyelvű vezetőket és irányzatokat kell bírálni, mint például Bolsonarot, Orbánt Magyarországon vagy Kaczynskit Lengyelországban. Valójában elég bátran kritizálunk, és támogatjuk a helyi szervezeteket, tehát azokat a civil szervezeteket, amelyek nagyon gyakran meglehetősen kritikusak ezekkel a kormányzati szereplőkkel.

Már papírja is van a dollárbaloldalnak a csalásról

Az Állami Számvevőszék megbüntette a baloldali pártokat. A szervezet friss jelentéséből kiderült: hogy az ellenzéki összefogás pártjai több mint 260 millió forint, külföldről származó tiltott támogatást fogadtak el a Mindenki Magyarországa Mozgalomtól. Az Állami Számvevőszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenőrzés során a jogsértés megállapítható volt.

Külföldieket szavaztatna hazánkban is az Action for Democracy

A júniusi EP-választások miatt ismét mozgósítják az NGO-kat a balliberális erők. A Korányi Dávid által alapított Action for Democracy új pályázatot hirdet az európai parlamenti választásokra civil szervezeteknek. Arra lehet akár 50 ezer dollárt is elnyerni, hogy minél több uniós választópolgárt kell - saját országuk helyett - az úgynevezett csatatérállamokban szavaztatni. Ezek azok az országok, ahol jelenleg nem balliberális, hanem nemzeti kormányok vannak, mint Olaszország vagy Magyarország.

Az átszavazásokkal akarják a baloldali szavazók számát akár a többszörösére is növelni.

Az Action for Democracy, amely a dollárbaloldalhoz, és a Soros-birodalomhoz is köthető, a lengyelországi belpolitikai válság kirobbantásában is aktív szerepet játszott.

A témával kapcsolatban a HírTv Híradójában kapcsoltuk Zila Jánost, az Alapjogokért Központ elemzőjét:

